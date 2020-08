- Kigger du forbi Vesthimmerland, Nick Hækkerup?

VESTHIMMERLAND:Hva´ så Nick Hækkerup, kigger du forbi, så vi kan snakke nærpolitistation i Vesthimmerland?

Landets justitsminister, Nick Hækkerup (S), har nu fået en invitation til at komme forbi Vesthimmerland fra kommunens førstemand, Venstre-borgmesteren Per Bach Laursen.

Invitationen kommer efter, Per Bach Laursen tidligere på året skrev til Nick Hækkerup, statsminister Mette Frederiksen (S) og Folketingets retsudvalg, fordi borgmesteren havde læst om regeringens planerne om at oprette 20 nye nærpolitistationer i landet. hov for nærpoliti i Vesthimmerland.

Siden har borgmesteren ikke hørt noget til sagen, selvom de mere end 37.000 borgere i Vesthimmerland i dag står uden nærpolitistation. De sidste to lukkede for godt tre år siden efter det blev besluttet at lukke otte nærpolitistationer i Nordjylland - dermed forsvandt nærpolitistationerne i Løgstør og Aars.

Det betyder lange responstider.

I Nordjyllands Politikreds lå den gennemsnitlige responstid i hele kredsen i 2019 på under 10 minutter, mens responstiden i Vesthimmerland lå ganske markant over gennemsnittet. Responstiden til kommunens borgere ligger ifølge den seneste opgørelse på over 16 minutter.

De nærmeste politistationer for Vesthimmerlands borgere ligger i henholdsvis Hobro og Aalborg.

Men med regeringens planer om nu at oprette 20 nye nærpolitistationer vejrer Per Bach Laursen morgenluft med hensyn til, at kommunen igen kan komme til at rumme en af nærpoliti-stationerne.

Derfor har han nu sendt invitationen til justitsminister Nick Hækkerup i et håb om at få ministeren på besøg, så der kan blive slået et slag for ønsket om nærpoliti-stationen.

- I Vesthimmerland afventer vi fortsat med stor interesse, hvordan regeringen konkret vil udmønte sit forslag om at oprette 20 nærpolitistationer, der skal bidrage til at skabe tryghed tættere på borgerne. Vi deler fuldt ud regeringens ønske og ambition om at oprette nye nærpolitistationer, da politiets lokale tilstedeværelse og forankring er helt afgørende for den nære tryghed, som alle borgere med rette kan forvente sig af en moderne retsstat og velfærdssamfund, skriver Per Bach Laursen i invitationen til Nick Hækkerup.

- Da jeg endnu ikke har hørt nærmere om, hvordan regeringen vil udmønte sit forslag, vil jeg gerne invitere justitsministeren på besøg i Vesthimmerland til en drøftelse af dels hvilke udfordringer, som vi oplever i landkommuner uden en nærpolitistation, og dels hvilke mulige løsninger, der kan skabes i et samarbejde mellem nærpolitiet og kommunen, lyder det i invitationen til Nick Hækkerup fra Vesthimmerlands førstemand.