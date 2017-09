Knallertkører blev sur over foto

TREND: - I skal ikke fotografere mig!

En knallertkører blev godt gal i skralden, da et ægtepar på køretur ved Margitsvej/Margrethesvej ved Trend i Vesthimmerland tog billeder af knallertkøreren, som overhalede bilen - i ganske pæn fart. Ægteparret i bilen mente faktisk, at det gik så hurtigt, at det var et foto af knallertkøreren værd.

Det blev han imidlertid så tosset over, at han fortsatte efter bilen - og valgte at knække det ene sidespejl af, da ægteparret stoppede. Hvorefter han kørte videre.

Knallerten havde ingen nummerplade, men til gengæld har politiet altså nu ægteparrets foto af manden på knallerten...