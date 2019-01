AALESTRUP: En 17-årig ung mand blev kørt til kontrol på sygehuset, efter han mandag eftermiddag væltede på sin knallert i krydset Hedevænget/Evaslundsvej mellem Aalestrup og Farsø.

Der var tale om et solouheld, og tilsyneladende var den unge mand ikke kommet noget alvorligt til, men han blev alligevel kørt på sygehuset for at blive set efter for en god ordens skyld.