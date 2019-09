Knallertkørere i fedtefadet: Blev stoppet på ulovlige køretøjer

HIMMERLAND:Nordjyllands Politi drog torsdag til Himmerland for at kontrollere trafikanterne generelt - og det førte til 49 sigtelser for forskellige overtrædelser af færdselsloven.

Blandt andet blev der stoppet 12 knallertkørere, der havde pillet ved deres knallerter mere end loven tillader. De 11 var "små" knallerter, altså knallerter der må køres af unge fra 15 år og opefter, den sidste var en knallert-45, der også kunne få lige vel rigeligt gas.

Mens der altså var en del færdselssyndere på spil, så var det dog glædeligt, at der kun blev stoppet en enkelt spritbilist, konstaterer Nordjyllands Politi.