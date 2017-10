Knap hver 10. oplever mobning

NORDJYLLAND: 9,8 procent af eleverne i 4. til 9. klasse på skolerne i Vesthimmerlands Kommune oplever at blive mobbet. Dermed hører Vesthimmerland til blandt de 21 kommuner, hvor mobning er mest udbredt. Det viser en rapport fra TrygFonden og Børns Vilkår, der med udgangspunkt i Undervisningsministeriets årlige trivselsmåling kortlægger omfanget af mobning i landets kommuner.

Udbredelsen af mobning i Vesthimmerland Kommune er bekymrende, mener direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

- Mobning har store konsekvenser for den enkelte. På BørneTelefonen hos Børns Vilkår ser vi en tæt sammenhæng mellem mobning, ensomhed, selvskade og selvmordstanker. På den lange bane kan mobning gå ud over barnets mulighed for at få uddannelse, job og nære sociale relationer i voksenlivet, lyder det fra Rasmus Kjeldahl i en pressemeddelelse.

Til trods for at Vesthimmerland er blandt de 21 kommuner hvor mobning er mest udbredt, er der dog sket et fald siden 2014/2015, hvor 15,4 procent af børnene oplevede mobning.