Knastør natur - nu kan du se, hvor du skal passe på

NORDJYLLAND:Der er knastørt i den danske natur efter en længere periode med tørt og blæsende vejr. I kombination med de seneste dages sol skaber det de bedste betingelser for naturbrande og travlhed på landets brandstationer.

Alene det seneste døgn er de danske beredskaber rykket ud til mere end 20 større eller mindre naturbrande fordelt over hele landet.

Senest er Nordjyllands Beredskab tirsdag eftermiddag kl. 16.07 blevet alarmeret til en naturbrand på Hesselvej helt ud til Louns Bredning.

Her måtte 10 brandfolk fra Farsø tirsdag eftermiddag kæmpe for at begrænse flammernes appetit på at æde sig igennem et stærkt kuperet landskab. Hvad der er skyld i branden er indtil videre ikke klarlagt.

- Jeg vurderer, at ca. tre hektar skovbund og siv helt ned til vandkanten er brændt, oplyser indsatsleder René Nikolajsen fra Nordjyllands Beredskab.

Det brændte areal er omgivet af fjorden, en større græsmark og et skovstykke. Ilden er under kontrol, og indsatslederen er brandfolkene i gang med efterslukning.

René Nikolajsen benytter lejligheden til endnu engang at minde folk om, at åben ild i naturen lige nu skal foregå med allerstørste omhu.

- Der er tørt, fastslår han.

Brandfareindekset viser moderat

I et forsøg på at skabe et helt aktuelt overblik over, hvor brandfarligt der er i den danske natur, har Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber, som repræsenterer landets kommunale redningsberedskaber, og Kommunernes Landsforening netop oprettet en fælles hjemmeside, hvor der bliver givet aktuel information om brandfare i naturen, hvor borgerne kan få en aktuel status på afbrændingsforbud - og derudover en masse gode råd til, hvordan man undgår at sætte ild til naturen, så den kommer ud af kontrol.

Siden hedder brandfare.dk.

- Brandfare.dk kan være med til at sætte fokus på, hvordan man skal opføre sig i naturen, og hvor i landet man skal være særlig forsigtig, hvis du f.eks. skal tænde bål eller bruge ukrudtsbrænderen, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

På siden ses det, at brandfareindekset i det meste af Vendsyssel, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord netop nu er moderat. Faren for naturbrande vokser dog i de kommende dage, og på lørdag viser brandfareindekset høj risiko for naturbrande i det østligste af Aalborg og Brønderslev kommuner samt på Læsø.