Knud Kristensen: - En uretfærdig lussing

VESTHIMMERLAND: Selv om han atter blev valgets topscorer, så kunne borgmester Knud Kristensen (K) kun være utilfreds med vælgernes dom:

- Jeg havde troet, at der med den kampagne, der har været ført mod mig, måske kunne blive ét mandat mindre til partiet denne gang. Men det her er en uretfærdig lussing, lød reaktionen, da afgørelsen var faldet på aftenen.

Her kunne man fra de første opgørelser ane, at det gik nedad for Konservatives opbakning. Men man forventede stadig, at især Aars kunne hente de tabte stemmer tilbage. Her hentede Konservative ved sidste valg over 50 procent af stemmerne.

- Jeg havde håbet, at Svend Jørgensen (tidligere bankdirektør) kunne dæmme op for det i Aars, og Allan Ritter hente noget i Løgstør. Men det skete ikke i tilstrækkeligt omfang, opsummerede borgmesteren.

Han opgav dog ikke borgmesterposten på stedet:

- Jeg har den, indtil det modsatte er bevist, lød det.