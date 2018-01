Knud Kristensen trækker sig omgående fra politik

AARS: Knud Kristensen, mangeårig konservativ borgmester i Vesthimmerlands Kommune, er færdig i politik.

Ikke vraget af vælgerne, men efter en beslutning han selv har truffet - og i aftes meddelte sine partifæller på Det Konservative Folkepartis årlige generalforsamling på Aars Hotel.

- Det har været en rigtig svær beslutning, dels fordi jeg synes, vi har løst mange opgaver og vi er lykkedes med rigtig mange ting. Og dels fordi jeg har haft en fantastisk byrådsgruppe omkring mig, som er meget arbejdsom og som gør en stor indsats, siger Knud Kristensen, der erkender, at han svigter de 3400 vælgere, der i november stemte personligt på ham.

Føler du, at du svigter dem?

- Ja, det gør jeg faktisk, men det er helbredsmæssige årsager, der gør, at jeg er nødt til at træffe beslutningen nu, og det er lidt hårdt, siger Knud Kristensen, der dog ikke vil afvise et comeback.

- Gennem så mange år har jeg lært, at det er uklogt at sige aldrig. Men lige nu er jeg nødt til at konstatere at det er slut, og så må vi se, hvordan og hvorledes fremtiden udvikler sig, siger Knud Kristensen, der har været borgmester i Vesthimmerlands Kommune siden 2010 og forinden i den daværende Aars Kommune.

Her skød den detroniserede borgmester med skarpt mod ikke mindst sine politiske modstandere, som han beskyldte for at have ført en langvarig personlig hetz mod ham i månederne op til kommunalvalget i november 2017 i kølvandet på en sag om opførelse af nogle ungdomsboliger i Aars, hvor statsforvaltningen senere fastslog, at Knud Kristensen var inhabil.

Ifølge Knud Kristensen handlede kritikken alene om at beklikke hans hæderlighed - og dermed svække ham i vælgernes øjne og dermed bane vejen for et borgmesterskifte.

Overrasket borgmester

Borgmester Per Bach Laursen (V) havde ikke fået noget at vide om udmeldingen på forhånd, så for ham kom det som en overraskelse, at Knud Kristensen siger farvel og tak med omgående virkning.

- Jeg er ked at at Knud trækker sig. Jeg synes ikke det er en værdig måde at forlade politik på. Han bestemmer selv, hvilke argumenter han vil bruge i den anledning, men jeg synes de er forfejlede.

Per Bach Laursen afviser beskyldninger om, at Venstre og Socialdemokratiet på forhånd havde aftalt, hvem der skulle være borgmester efter kommunalvalget i november 2017:

- Allerere et år før valget meldte vi ud fra Venstre, at vi ikke på forhånd ville lave aftaler med nogen. Hvilket betød at vi ikke kørte fra De Konservative stort set helt op til valget. Vi føler os lagt på is af dem.

Borgmesteren mener, at Knud Kristensens farvel-kritik af de andre partier er at køre sagen op:

- Det er nu engang sådan det er, når man stiller op til offentlige poster, uanset om det er til Folketinget eller byråd. Jeg synes ikke han skal gøre det værre, end det er, siger borgmesteren om Knud Kristensens tab af borgmesterposten.

- Jeg har kendt Knud Kristensen som en mand af et vist format, og det billede vil jeg gerne blive ved med at bevare. Men det, der kommer nu - det han lægger op til - synes jeg ikke tjener til hans ære, lyder det fra Venstre-borgmester Per Bach Laursen.

For fokuseret på sig selv

For Uffe Bro fra Socialdemokratiet kommer nyheden ikke som en voldsom overraskelse.

- Det har jeg ventet på længe. Han ville kun være medlem af sundhedsudvalget, og det var et signal om, at han var på vej væk.

- Men jeg er ked af, at han har taget det så personligt, og jeg er ked af, at det muligvis har forværret hans sygdom - det er ikke rart at se på.

- Han har taget det alt for personligt. Selv har jeg ingen problemer med Knud Kristensen, men for os har der ikke været nogen som helst tvivl om, at han var bragende inhabil. Han var blevet alt for fokuseret på sig selv og ikke på helheden, siger Uffe Bro.