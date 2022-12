"Københavnerregler" spænder ben for boligforbedringer i Nordjylland: - Det er meget frustrerende

AALESTRUP:Det hele var klappet og klart. Tegningerne var lavet. Beboerne havde sagt ja. Budgetterne hang sammen. Pengene var søgt og bevilget.

Men Aars Boligforenings storstilede renoveringsprojekt til 65 millioner kroner af en stribe rækkehuse i Aalestrup har nu længe stået ufrivilligt stille. I skrivende stund er planerne nu forsinket et år på grund af nogle regler, der måske nok giver mening i de store byer, men ikke i landdistrikterne.

Det fortæller direktør for Aars Boligforening, Brian Larsen.

- Alle havde nikket til det her projekt - afdelingens beboere, kommunen, Landsbyggefonden. Og alligevel kommer vi ingen vegne. Det er meget frustrerende for både os og vores lejere, siger Brian Larsen til Nordjyske.

Renoveringsprojektet, der har været 10 år undervejs, og som altså for et år siden skulle have været sat i gang, skal ellers opdatere og fremtidssikre rækkehusene på Pilevej i Aalestrup fra 1979. Planen er at skifte både tag, vinduer, vægge, gulve og lofter samt køkkener og badeværelser.

Ud af de 65 millioner kroner, renoveringen ville koste, står Landsbyggefonden klar med de 40. Renoveringen ville efter planen tage to år og foregå i to etaper. Undervejs ville det være nødvendigt at genhuse beboerne.

- Kort sagt ville det kun være den yderste skal af de gamle rækkehuse, der blev stående. Rækkehusene er desværre født med nogle fejl også efter datidens standarder, og dem vil vi gerne have udbedret, siger Brian Larsen.

Mister lejeindtægter

Samtidig ville renoveringen betyde, at syv et-værelses boliger på 36 kvadratmeter skulle nedlægges og i stedet lægges sammen med de to boliger på hver side for at kunne give en mere tidssvarende indretning og en dobbelt carport i midten.

Men det er ikke længere tilladt, oplyser både Brian Larsen og brancheorganisationen BL, Danmarks Almene Boliger.

- Boligforeninger må ikke længere bare nedlægge boliger eller lægge dem sammen med andre boliger. Hvis der skal renoveres, skal antallet af boliger være det samme både før og efter renoveringen. Og det giver god mening i de store byer, for eksempel København, hvor der er boligmangel. Men det kan spænde ben for den gode udvikling andre steder, og det er jo ikke smart, siger Bent Madsen, administrerende direktør i BL.

I Aalestrup har Aars Boligforening den udfordring, at de små boliger er svære at leje ud. De er i sin tid tænkt som ungdomsboliger, men uden studiemiljø i byen er efterspørgslen lille, og boligforeningen mister dermed huslejeindtægter, fordi de står tomme.

På papiret ser Aars Boligforenings renovering af rækkehusene på Pilevej godt ud - men derved får det måske også lov at blive. Nye regler gør, at projektet til 65 millioner kroner ikke kan gennemføres. Foto: Camilla Stougård Christoffersen

- Derfor har vi i vores projekt lagt op til nogle større familieboliger i bygningerne på Pilevej, for dem ved vi, der er bud efter, sådan som byen udvikler sig positivt i øjeblikket, siger Brian Larsen fra Aars Boligforening.

Og da projektet i sin tid blev skitseret og godkendt hos både Vesthimmerlands Kommune og Landsbyggefonden, var der ingen problemer. Men nu strander det på Indenrigs- og Boligministeriets bord, fordi reglerne er blevet ændret i mellemtiden.

Strandet på et skrivebord

Aars Boligforening er ikke den eneste boligforening uden for København, der er havnet i denne klemme. Flere andre steder i landet findes der lignende eksempler på renoveringsprojekter, der passer til lokalområdets demografi og behov, men som ikke kan godkendes. Og det ærgrer brancheorganisationen BL.

- Vi kender til en del sager af den her art, og det er jo ærgerligt at bremse udviklingen i de her områder, fordi lovgivningen rammer skævt, siger administrerende direktør Bent Madsen.

Det er i den slags sager ikke muligt for kommunerne at give særtilladelser uden dispensation - og det har ministeriet indtil videre ikke givet.

I Aalestrup er det store renoveringsprojekt nu altså et år forsinket i forhold til tidsplanen. Selv om boligforeningsdirektør Brian Larsen krydser fingre for en godkendelse inden nytår, tør han dog ikke være for optimistisk.

- Vi er nervøse for, om projektet aldrig bliver til noget, fordi ministeriet vil holde fast i at lovgive ens for alle uden at tage hensyn til de lokalsamfund, vi opererer i, siger Brian Larsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra nytiltrådte social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).