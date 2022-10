Købmandsbud røvet: Politiet søger vidner

Et bud fra en lokal købmand skulle torsdag 29.september levere varer hos en kunde på Morumvej i Vognsild, og mens han holdt stille for at levere varer, blev han passet op af en maskeret mand, der truede ham med en kniv.

- Gerningsmanden truede konkret sig til et kontantbeløb, som buddet kørte rundt med. Beløbets størrelse holder vi dog for os selv, siger politikommissær og efterforskningsleder Mikkel Brügmann fra Nordjyllands Politi.

Politiet efterlyser nu gerningsmanden.

Den formodede gerningsperson beskrives som en lys mand på cirka 175 cm høj og tæt af bygning med en antydning af sort hår omkring maskering. Desuden var han iført en sort hættetrøje med rød skrift og sorte bukser.

Manden var til fods, da han kom frem mod buddets varebil, gående ad Morumvej i retning mod nordøst – og han fortsatte videre i samme retning forbi kirken, da han flygtede fra stedet.

- Vi efterlyser personer, der kan have set noget i området omkring gerningstidspunktet, siger Mikkel Brügmann.

Han opfordrer alle, der kunne ligge inde med oplysninger til at kontakte 114.