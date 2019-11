Kørte i grøften: Ung mand var påvirket

AARS:En 28-årig mand blev søndag morgen anholdt og sigtet for spiritus- og narkokørsel. Det oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Det skete, efter den unge mand var røget i grøften med sin bil i krydset Gl. Roldvej/Roldvej. Han kom kørende ad Gl. Roldvej, men mistede herredømmet over den, da han skulle stoppe i krydset.

Både politi og en ambulance blev sendt til uheldsstedet, men den 28-årige var ikke kommet alvorligt til skade. Med til sygehuset kom han dog under alle omstændigheder for at få taget en blodprøve.