Kørte rundt med narko i blodet - og børn på bagsædet

AARS:Nordjyllands Politi har overgivet en social sag til Vesthimmerlands Kommune, efter en politipatrulje stoppede en 45-årig kvinde fra Løgstør-kanten i bil på Vestre Boulevard i Aars.

Kvinden var nemlig påvirket af narko. Og med sig i bilen havde hun sine børn som passagerer.

Hun blev anholdt, og en narkotest viste, at hun både havde metadon, kokain og canabis i blodet - alligevel nægtede kvinden, at hun havde indtaget stoffer.

Med i bilen var kvindens børn på 14 og 19 år, og det betød, at politiet valgte at lave en sag og underrette de sociale myndigheder i Vesthimmerlands Kommunen. Begge børn fik lov at tage med kvinden hjem.

Ifølge politiet er det ikke første gang, at kvinden er blevet taget for narkokørsel.