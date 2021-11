Kommentar: Kan noget overhovedet stoppe en flyvende borgmester?

Det kan godt være, at Venstre på landsplan er noget vingeskudt, men helt anderledes forholder det sig i Vesthimmerland. Her fik borgmester Per Bach Laursens parti en fremgang på over syv procent og hentede et mandat mere til samlingen. Borgmesteren selv hentede næsten 3000 personlige stemmer. Det vil sige, at Venstre sidder på en tredjedel af byrådspladserne i Vesthimmerland fra årsskiftet. Imponerende.

Imponerende er også det ord, som falder mig først for, når jeg ser på Konservatives valgresultat. Ingen havde vel troet på, at partiet, som denne gang var uden stemmeslugeren Knud Kristensen, kunne lande på syv mandater igen. Men flot arbejde af den nye spidskandidat Signe Nøhr, som selv hev over 1400 personlige stemmer hjem, og resten af C-holdet.

Så egentligt kunne Per Bach Laursen og Signe Nøhr sætte sig sammen, vende ryggen til resten af byrådet og køre deres eget blå løb i Vesthimmerland. Sammen igen efter fire år skilsmisse.

Men borgmesteren ved godt, at sådan et ensporet parløb ikke fremmer noget godt i byrådssalen. Alle skal på banen og få en bid af formandskagen. Derfor er det også klogt at få lavet en bred konstitueringsaftale med alle 7 partier.

Det kommer uden tvivl til at give, lige som de sidste fire år, et roligt – nogle vil måske mene lidt kedeligt – byrådssamarbejde i salen i Aars.

Glæde må der uden tvivl også være i lejren hos SF og Nye Borgerlige. SF med populære Theresa Berg Andersen i spidsen fortsætter den flotte fremgang og er nu oppe på tre mandater. Lars Rem må også knibe sig selv i armen. Pludselig er Hvalpsund-kandidaten en del af byrådet, hvilket nok er på bekostning af et mandat fra DF, som nu kun har Liselotte Lynge Jensen tilbage i salen.

Jamen, er det hele så rosenrødt i Vesthimmerland? Nej, ikke hvis man kigger på Socialdemokratiet. Det har nok kostet på antallet af stemmer, at Per Jensen og Uffe Bro fra Løgstør ikke var på stemmesedlen denne gang. Men det var alligevel nok ikke helt det valg, som Asger Andersen havde drømt om, da han denne gang skulle forsøge at få ram på Per Bach Laursen.

Spørgsmålet er vel, om der overhovedet er muligt for oppositionen at få ramt på en flyvende Per Bach Laursen. Det vil de næste fire år vise. Måske er det mest Signe Nøhr, han skal kigge sig over skulderen efter …

Lige en sidebemærkning. En stemmeprocent på 67,1 – det næstlaveste i Nordjylland - er ikke imponerende. Det kan I godt gøre bedre næste gang, Vesthimmerland.