Konens pludselige død førte Lars ind i politik: - Slut nu med alt det papirnusseri!

VESTHIMMERLAND:Da Lars Rems hustru Hanne døde for tre år siden, blev dødsfaldet startskud til, at han til det kommende kommunalvalg er at finde som spidskandidat på listen hos Nye Borgerlige i Vesthimmerland.

Hanne Bygbjerg var kirurg på sygehuset i Viborg og opererede en kræftpatient 2. november 2018. Under en måned efter - nærmere betegnet 1. december - døde hun selv af kræft.

Hun blev kun 63 år gammel.

- Hanne, der var på vej på efterløn, sagde ofte til mig, at sundhedsvæsenet er blevet alt for bureaukratisk. Hun var glad for sit arbejde som kirurg, men træt af alt papirarbejdet, for det fyldte alt for meget, fortæller Lars Rem, som har besluttet sig for at kaste sig ind i kommunalpolitik i et forsøg på at få gjort noget ved kommunale ”papirnusseri”.

Det er der ifølge Lars Rem rigeligt af.

Det er godt ikke længere ”nusseri” på papir, men hans opfattelse er, at bureaukratiet ikke er mindre af at være blevet elektronisk. Det er nærmest blevet værre.

- Det er alt lige fra en lille ansøgning til kommunen om lov til at stille et telt op til en byfest her på havnen i Hvalpsund, over byggetilladelser til dokumentation i plejesektoren.

- Hvorfor skal der bruges så meget tid på alt ned i mindste detalje. Det er så bureaukratisk, at det næsten ikke er til at holde ud. Det er da bedre at bruge tiden på noget fornuftigt, lyder ræsonnementet fra Lars Rem, som vil i byrådet for at kæmpe for af-bureaukratisering. Han vil af med det ”kæmpe-fråds” af skattekroner, som han udtrykker det.

Et andet område, hvor Lars Rem også mener der for alvor kan sættes ind er på jobcenteret.

- For en del år siden var jeg faktisk selv omkring et jobcenter, fordi jeg i en periode stod uden arbejde. Jeg troede, at jeg gik ind på centret for vi sammen kunne kigge på, hvad der var af jobmuligheder. Men det blev til en snak om, hvor jeg kunne starte i gratis praktik. Og så brugte de en masse tid på at fortælle, at jeg ville blive trukket i ydelse, hvis jeg gjorde noget galt.

- Altså, jeg gik jo faktisk bare derind, fordi jeg gerne ville have et job igen hurtigt.

- Det var godt nok en dårlig oplevelse. Ja, du må undskylde, at jeg siger det så direkte - men jeg synes, det er et råddent system, som bare spilder tiden. Det må vi simpelthen kunne gøre bedre, siger Lars Rem, der sammen med sin nu afdøde hustru boede i Randers.

Men køb af et sommerhus i Hvalpsund i 2014 gjorde, at tilknytningen til havnebyen i den sydlige del af Vesthimmerland fik ham til at rykke teltpælene op og flytte hertil, da hustruen døde.

- Det har været en kæmpe hjælp for mig selv at flytte til Hvalpsund i bestræbelserne på at komme videre efter Hannes død. Jeg holder af den måde, folk her er på, lyder det fra den 59-årige selvstændige erhvervsdrivende, som fra sit hjem har udsigt over Hvalpsund havn.

Han synes, at Hvalpsund med sin beliggenhed ud til Limfjorden ligesom Løgstør gør, at kommunen burde bruge flere kræfter på at tiltrække turister til havnebyerne.

- Jeg undrer mig virkelig over, at der ikke bliver slået mere på tromme for Limfjordsturismen i Vesthimmerland. På havnen i Hvalpsund bør der kommunalt arbejdes for nogle bedre faciliteter - som f.eks. i Sæby. Og i Løgstør skal vi understøtte mulighederne for udskænkning og streetfood på havnen, siger Lars Rem, som undrer sig over, at kommunen ikke gøre mere for at skubbe på.

- Der ligger et kæmpe uforløst potentiale her - og jeg vil gerne i byrådet for også at få sat mere skub i dén udvikling, siger han.