Middelaldermarked skudt i gang: Oplev gakket gøgl, drabelige krigere og overtroiske sager

RANUM:- Nu skal I se, hvad jeg har med, smiler Minde-Maren lumsk, mens hun finder kraniet fra den afdøde konge Knud den Hellige - som havde hellige knogler.

Efter kongens død i 1200-tallet blev hans knogler gravet op igen, da bønderne opdagede, at knoglerne havde magiske egenskaber, fortæller Minde-Maren.

I weekenden 16. og 17. oktober er området omkring klosteret forvandles til et middelaldermarked med håndværkere, boder, falkeopvisning, ridderturnering, gøgl og musik. Foto: Lars Pauli

Faktisk er hendes rigtige navn Annette Herbst, men hvert år til Middelalderdage på Vitskøl Kloster nær Ranum går hun i forklædning som en klog, gammel kone, der skal lære børn og voksne om middelalderens mystik.

- Vi prøver at give en forståelse af, hvor meget tro og overtro betød i middelalderen ved at hive bestemte relikvier frem. For eksempel et ægte kranie fra Knud den Hellige, tånegle fra engle, en splint fra Jesus kors og halm, som Jesus har tisset på. Dengang troede man på, at hvis man bad til disse relikvier, så var man tættere på gud og følte sig dermed tryg.

Ældgamle relikvier, riddere med skarpe sværd, farverigt tøj og spraglede hatte. Alt det og mere til kan du finde 16. og 17. oktober, hvor Middelalderdage på Vitskøl Kloster for 14. gang bliver afholdt.

Program for søndag 17. oktober 10.00 Markedet åbner 10.05 Lejeknægte og Tross markerer åbningen med salutskydning med håndvåben ved indgangen 10.15 Skramle og Blæsekonen - musikballade 11.00 GYS & GRU - familieforestilling i Kirkesalen 11.45 Scramasax – historisk kampopvisning 12.15 Skramle og Blæsekonen - musikballade 13.00 Jyske Stormænd – rettergang og hængning 14.00 De Gale Riddere vil gerne afholde ridderturnering, men der opstår problemer undervejs 14.30 Valshamr med Harris høgen Loke - flyvning 15.00 GYS & GRU - familieforestilling i Kirkesalen 15.30 Skramle og Blæsekonen - musikballade 16.00 Markedet slutter De opgivne tider er cirkatider – med forbehold for ændringer Kilde: www.vitskolmiddelalderdage.dk VIS MERE

Hængning som straf

- Mange gange griner vi af middelalderens tro og overtro, men hvis man dengang ikke gjorde det, der blev sagt i kirken og biblen, blev man straffet, fortæller Annette Herbst.

Straffen kunne ende ud i, at man blev hængt. Det var en af de henrettelsesmetoder, der blev brugt i middelalderen. Derfor er det en del af programmet både lørdag og søndag at overvære en hængning.

Publikum stod med store øjne, da en mand blev hængt til middelalderdage på Vitskøl Kloster.

Omringet af et stort publikum bliver den skyldige kriminelle ført til galgen.

Hurtigt bliver taburetten bliver sparket væk under den kriminelle, som bliver efterladt til at dingle i rebet.

Der lyder flere gisp fra publikum, men en afsløring kort tid efter viser, at det livagtige nummer endte lykkeligt: Manden døde ikke, informerer bødlen og kommer derefter med en bemærkning, som letter på stemningen:

- Og husk: Prøv ikke dette derhjemme, griner han.

En hellig splint

I rollen som Minde-Maren står Annette Herbst i klosterets kirkesal fyldt med børn og voksne.

- Har I noget derhjemme, som betyder meget for jer? Det har jeg, siger hun og tager fat i sin halskæde, som hun forsigtigt åbner og finder en splint.

Anette Herbst nærmer sig et af børnene på forreste række, imens hun viser den lille splint til resten af lokalet.

- Ved du, hvad det her er?

Drengen kigger på splinten og ryster på hovedet.

- Det er en træsplint fra Jesus' kors, da han blevet korsfæstet for mange år siden. Jeg har den med mig overalt, fortæller hun.

Hvert år bliver Vitskøl Kloster og området omkring forvandlet til et summende marked, der giver et indblik i tiden omkring middelalderen.

Middelalderen i Danmark strækker sig cirka fra år 1050 til 1536 efter vor tidsregning. Meget har ændret sig - men der er også noget, man kan lære af datidens hverdag, mener Annette Herbst.

- Vi lever i en tid, hvor man kan købe ting og smide væk hele tiden. Man knytter sig ikke til ting, som man gjorde før. Vi vil gerne gøre opmærksom på den tryghed, man kan få ved at have en speciel ting, fortæller hun og fortsætter:

- Vi prøver at give dem en forståelse af det ved at tage udgangspunkt i følelsen af at have en ting derhjemme, der gør dem glade indeni.

Gøre historie spiseligt

Annette Herbst har arbejdet med formidling af historie i mere end 28 år. I dag ejer hun sit eget firma og er ansat hos Kongernes Samling.

Annette Hebst har været med til middelalderdage på Vitskøl Kloster i flere år. - Jeg tænkte ikke, at der ville komme nogen, første gang jeg skulle være med, fordi det foregår i en kold og mørk tid, men folk var glade, og det var bare smadder hyggeligt. Så jeg er blevet ved med at komme.

Hendes interesse for historie har stort set altid været der, for det at komme i dybden med ting og fortælle det videre har ramt noget i hende.

- Jeg er sat i verden for at folde ting ud og gøre historie spiseligt for almindelige mennesker. Jeg viser og fortæller det, der ikke står på skilte på museer.