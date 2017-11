Kongen væltet af tronen

VESTHIMMERLAND:

Valget faldt efter flere timers intense forhandlinger i et af Messecenter Vesthimmerlands mødelokaler, hvor repræsentanter for alle partier i det nye byråd sad i møde. Alle. Undtagen borgmesterpartiet Konservative, der var sat uden for døren.

Årsagen var, at borgmester Knud Kristensen har gjort sig grundigt upopulær ved de øvrige partier ved blandt andet ikke at fortælle hele sandheden omkring salg af en grund til ungdomsboliger i Aars.

Derfor var det primært Venstre og Socialdemokratiet, der skulle blive enige om hvem, der skulle have den største post i kommunen de næste fire år.

Venstre gik ved valget frem fra fem til syv mandater, mens socialdemokraterne fik hele tre nye repræsentanter i byrådet og dermed otte på de vigtige sæder.

Trods et flot personligt valg til Knud Kristensen tabte han dog 2000 af de over 5000 stemmer han fik ved sidste valg. Det var stærkt medvirkene til at Konservative gik tilbage fra ti til syv mandater.

VestHimmerlandsListen kom ind med ét mandat, SF holdt fast i to af fire mandater, Dansk Folkeparti har stadig to.

Hverken Radikale Venstre, Liberal Alliance, Borgerlisten VesthimmerlandKommunisterne eller Retsforbundet opnåede valg.