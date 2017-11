Konservativ lussing til Per Bisgaard

AARS: Byrådsmedlem for Venstre, Per Bisgaard, var lige lovlig langt fremme i skoene, da han i dagene op til byrådsvalget udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik at der meget snart vil kunne tages første spadestik til 25 nye ungdomsboliger på Assersvej/Søndergade i Aars.

Sagen er nemlig den, at kommunen har ikke engang har modtaget de endelige tegninger på projekt endnu. Det burde Per Bisgaard vide - for han sidder i en gruppe, som følger projektet nøje.

Nogenlunde sådan lød overskriften på et konservativt angreb rettet mod Per Bisgaard på torsdagens byrådsmøde.

Sagen kom op udenfor dagsordenen, fordi Henrik Dalgaard (K) spurgte til, hvordan status på projektet egentlig er efter at have set presseomtalen på baggrund af Per Bisgaard pressemeddelelse.

- Jeg kan oplyse, at vi ikke har modtaget de endelige tegninger, oplyste borgmester Knud Kristensen, som fortalte, at der vil gå tre-fire måneder, fordi ændringer i byggeriet kræver høringsperiode.

- Det er rigtigt, at der er ændringer. F.eks. er altanerne nu væk. Jeg har dog fået oplyst, at ændringerne ikke var så væsentlige, sagde Per Bisgaard, som derfor sendte en pressemeddelelse ud om det snarlige spadestik.

Han sagde, at "en kommunal embedsmand" også er med i følgegruppen. Og lod på den måde forstå at embedsmanden burde have fortalt, at det hele ville komme til at trække ud på grund af høringsperioden.

- Men selvfølgelig skal reglerne overholdes, pointerede Per Bisgaard.

- Det er uklædeligt, at du her i byrådet inddrager en embedsmand i det, lød det fra Ulla Skov (K).

Det fik Per Bisgaard til vredt at sige, at mødet - hvor den kommunale embedsmand deltog - var et møde med en dagsorden. Altså et møde af formel karakter.