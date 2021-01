Overblik: Se hvor der er flest smittede i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND:- Det er typisk i byerne, der er smittede. Os på landet er gode til at holde afstand.

Sådan skrev John Jakobsen fra landsbyen Vindblæs nyligt på Vesthimmerlands kommunes Facebookside, og det har han umiddelbart ret i.

Det kunne han nemlig se på en ny type geografisk kort, som kommunen er begyndt at lægge ud på internettet.

Her kan man hver uge se, hvor mange smittede der er i de enkelte sogne. Og det har straks fået en del lokal opmærksomhed.

Nemt at se

Opslaget på kommunens Facebookside gav hurtigt langt over 100 likes og 45 kommentarer. Også på hjemmesiden følges der godt med.

Så når "Sonny skal blive i Strandby" ved Farsø i en anden kommentar, så er det fordi det coronamæssigt er et godt sted at være i øjeblikket, kunne man tydeligt se på kortet.

- Det skaber et godt overblik over den nyeste situation i vores kommune, og samtidig er det en information, som er meget nem at forholde sig til, siger kommunens presseansvarlige Mike Bunde.

- Det har givet lidt drilleri mellem land og by på vores platforme, så kortet motiverer måske også til at passe ekstra på og overholde restriktionerne, håber han.

Inspiration fra nord

Inspirationen kommer fra Frederikshavn Kommune, hvor man har lagt et lignende kort ud i flere uger.

- Vi synes, det er godt, at vi kommuner kan inspirere hinanden. Og det viste sig, at vi i teknisk forvaltning havde nogen, der gerne ville bruge kræfter på at vise informationen på en så overskuelig og lettilgængelig måde, siger Mike Bunde.

John Jakobsen kunne på det første kort se, at kommunens største by Aars var mørkerød af tilfælde, mens det meste af kommunen var grå som den sne, der var kørt til sjap i går.

Farsø var også pænt ramt, mens det meste af den øvrige smitte fordelte sig på kommunens mellemstore byer.

På det nye kort kan man dog se, at virussen har slækket grebet om Aars en smule. Farven er blevet orangebrun.

Til gengæld skal dem på landet være knap så kæphøje i denne uge. I hvert fald hvis man bor syd for Aars eller ved Hornum. Her er der nu op til fem nye smittetilfælde i de fleste sogne.

Lettere end ventet

I starten vurderede forvaltningen i Vesthimmerland, at det krævede en større kommunes økonomiske kræfter at løfte opgaven. Men entusiasmen i den såkaldte GIS- afdeling - dem der typisk laver kort ud af data - var stor.

- Jeg tror, alle gerne vil gøre noget, der kan hjælpe os med at holde styr på corona. Det ville man også her. Især når man kan se, at det bliver brugt, siger Mike Bunde.

I nabokommunerne Rebild og Mariagerfjord har man for indeværende ingen planer om at lave noget lignende.