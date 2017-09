Kræver millioner fra kommune for tab

VESTHIMMERLAND: Solhaven, et tidligere opholdssted for belastede unge, måtte lukke i 2013. En af årsagerne var, at Vesthimmerlands Kommune ulovligt pressede opholdsstedet til at sænke priserne, lyder det fra den tidligere forstander Søren Virenfeldt, som henviser til et svar fra Børne- og Socialministeriet.

Nu kræver han og Himmerlands Rådgivnings Center - som han er bestyrelsesformand for - at Vesthimmerlands Kommune skal dække et tab på 6,8 mio. kr. Så stort var tabet hos Solhaven og Himmerlands Rådgivnings Center, som også blev presset til at sænke sine priser. Det skriver Søren Virenfeldt i en pressemeddelelse.

Presset til at sænke takster

Ifølge Virenfeldt tvang Vesthimmerlands Kommune i 2012 opholdsstedet Solhaven til at sænke sine takster yderligere, selv om de allerede var blevet sat ned. Det kommunale krav om lavere takster kom på baggrund af et overskud i Solhaven i 2010. Kommunen mente, at den lovligt kunne kræve, at en del af overskud hos opholdssteder og private botilbud skulle bruges til at sænke taksterne.

Solhaven var uenig og klagede til Socialministeriet i 2012, men først i maj i år har ministeriet svaret. Af svaret fremgår, at ministeriet ikke kan træffe bindende afgørelser i den slags klagesager.

Men ifølge ministeriet er Vesthimmerlands Kommune er blevet orienteret om ministeriets opfattelse af retstilstanden, og den opfattelse er, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve takstnedsættelse hos et privat opholdssted som Solhavens på baggrund af et overskud hos opholdsstedet.

- De handlede i ond tro

- Vesthimmerlands Kommunes socialudvalg handlede i ond tro, da de - på trods af bedre vidende - besluttede at Solhaven skulle nedsætte priserne med 1,6 procent, lyder det fra Søren Virenfeldt i en pressemeddelelse.

Nu kræver han på Himmerlands Rådgivnings Centers vegne, at kommunen dækker tabet for den tvungne takstnedsættelse. En nedsættelse, som altså - ifølge Virenfeldt - var medvirkende årsag til lukningen af Solhaven.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kommunen til sagen.