Kraftig brand: Hele taget på villa er ødelagt

AARS: En villa på Dronningholmvej i Aars er voldsomt skadet efter brand onsdag eftermiddag. Hele taget er ødelagt, og resten af huset er kraftigt vand og røgskadet.

Branden opstod omkring klokken 13.30 i husets tagkonstruktion.

Brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab har været nødt til at pille tagsten af for at nå ind til flammerne, og loftet i huset er nogle steder faldet ned på grund af al det vand, der er sprøjtet på taget. Det fortæller indsatsleder Allan Frisk.

Foto: Bente Poder

Branden kan være opstået i forbindelse med påbrænding af tagpap, fortæller indstaslederen.

Klokken 16 havde beredskabet styr på ilden, men var fortsat i gang med at efterslukke.

Først sidst på eftermiddagen forventes slukningen at være helt færdig.

Foto: Bente Poder