Kritik af forening: Budgettet løber løbsk

LØGSTØR: - Total mangel på styring!

Den konservative Henrik Dalgård lagde ikke fingrene imellem i sin kritik af Løgstør Boligforening, da byrådet i Vesthimmerland på sit sidste møde i år valgte at stille garanti på yderligere godt 11,5 mio. kr. i forbindelse med boligforeningens gennemførelse af en helhedsplan, hvor en lang række boliger i byen bliver renoveret.

Problemet er, at der i forbindelse med boligforeningens byggeri er opstået nogle store merudgifter - på hele 15 mio. kr.

Og derfor var kommunen anmodet om yderligere kommunal garantistillelse, som er nødvendig for at byggekreditten kan øges.

Forhøjelse af støttet lån

Boligforeningen havde anmodet om, at der stilles kommunal garanti for en forhøjelse af et støttet lån på forventeligt 7.053.358 kr. og for et ustøttet lån på 4.556.418 kr.

Blandt de ting, der er problemet, er en længere byggeperiode som har betydet øgede udgifter til genhusning af boligforeningens beboere. Så har det også været nødvendigt at etablere omfangsdræn for at undgå oversvømmelser i kælderen under afdeling Kærvang ligesom taget var ringere end forventet på afdelingen Østergade/Jernbanegade.

- Det her vil jo næsten ingen ende tage, lød det i byrådssalen fra Henrik Dalgård, som efterlyste et ansvar.

- Er de fuldstændig ligeglade med styringen? Hvad med byggerådgiverne, hvor er de henne, spurgte han.

Ikke uddelt ros

Det fik borgmester Knud Kristensen til at sige, at da sagen blev behandlet i kommunens økonomiudvalg, så blev der heller ikke ligefrem uddelt ros.

- Vi har ingen politikere eller embedsmænd med i bestyrelsen for boligforeningen til at holde øje. Det er der ingen hjemmel til. Men jeg synes godt, man kan sætte et stort spørgsmålstegn ved, hvor rådgivere og bestyrelse har været i denne sag.

- Det er uholdbart, lød det fra borgmesteren, som for fremtiden godt kunne ønske sig, at der i sådanne sager i det mindste bliver indsendt byggemødereferater til kommunen, så man på den måde har en mulighed for at holde et vågent øje.