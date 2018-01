Kro tabte penge - nu stævner kroejerne kommunen

SIMESTED: Ordrebogen ser godt fyldt ud, også i januar og næste arrangement er udsolgt. Alligevel er Simested Kro i noget af en venteposition.

20 år efter at værtsparret John og Lis Hansen overtog det populære madsted, er kroen til salg, som den har været i nogle år. Og et stykke papir, man via advokat har sendt til retten i Aalborg, kan komme til at ændre forudsætningerne for de tos liv.

- Papiret blev sendt inden jul, så det skulle være sendt til kommunen nu. Og så er der 14 dage til at svare, fortæller John Hansen.

En kvart million kroner

Papiret er en stævning. For det langvarige arbejde med at nedlægge rør og kabler gennem Simesteds hovedgade i 2016 og 2017 kostede nemlig kroen så meget omsætning, at parret vil have godtgørelse af bygherren, Vesthimmerlands Kommune.

Og det er en net sum kravet lyder på: lidt over en kvart million kroner.

- Det har taget lang tid at få sagen så langt. Nu må vi jo så vente på svaret, fortæller John Hansen, der har en advokat på sagen.

Tre arbejder i samme hul

Da NORDJYSKE Stiftstidende besøgte kroen i marts sidste år, var det noget af en opgave at nå frem til indgangen. Et flere meter dybt hul havde ganske vist lige bevæget sig forbi kroen. Men vejens slidlag var væk, og hullet var nu blot lidt længere oppe ad vejen. Her biksede arbejdere med at få lagt rør og ledninger på plads for byens husstande.

Både fjernvarme, kloakker og vandforsyning skulle nemlig have fornyet deres net på én gang. Så set med et planmæssigt overblik var arbejdet både en stor og effektiv omgang, der sandsynligvis gør det unødvendigt at grave i hovedgaden i en del år.

Kompensation afvist

Udover selve arbejdet har John Hansen påpeget, at selv om vejarbejdet ikke ramte kroen direkte i starten, så førte en problematisk skiltning alligevel rigtigt meget trafik uden om Simested.

- Vi har hørt kommunen om en kompensation, men det er blevet afvist. Så må sagen gå på denne måde, forklarer John Hansen.