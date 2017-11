Krondyr på afveje på havn

LØGSTØR: Det er ikke hver dag, man står mere eller mindre ansigt til ansigt med et krondyr - og slet ikke på en havn. Men det var, hvad nogle vinterbadere og Mogens Lynge oplevede lørdag morgen i Løgstør, hvor en ung kronhjort pludselig dukkede op i morgengryet.

- Jeg blev ringet op, fordi de vidste, at jeg plejer at gå en morgentur med mit kamera, men jeg kunne ikke komme derned lige, da de ringere. Lidt senere tog jeg så ned, og da var den der stadig, fortæller Mogens Klyde.

Krondyret var på en eller anden måde kommet ud på molen ud mod fjorden, hvor den ikke kunne finde ud at komme væk igen - og også var skræmt af de mennesker, der var ude på molen.

- Der var nogen, der ringede efter nogle jægere, der fik folk væk og fik gennet hjorten mod vest. På et tidspunkt løb den så af sted vestpå mod Lendrup, siger Mogens Klyde.

Den vej ud er der kun et par broer, der fører over kanalen tilbage til land, men Mogens Klyde hørte efterfølgende fra en kvinde, der havde set hjorten. Hun skrev, at den var stødt ind i nogle hundeluftere, og derfor havde taget springet ud i kanalen og var svømmet over til fastlandet, hvor den så kunne finde noget mere hjorteegnet terræn.

Mogens Klyde tilføjer, at hjorten på et eller andet tidspunkt har været i vandet, som det også kan ses på billederne, så var den godt våd. Idet krondyr er glimrende svømmere, så den har næppe været i fare for at drukne.

Hvordan krondyret til at begynde med er kommet ud på den nordlige side af kanalen, er der ingen, der ved. Men historien endte altså godt.