Kronprinsen slog turnering i Nordjylland gang - se billederne her

GATTEN:Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik slog sammen med en række andre kendisser onsdag formiddag den store golfturnering Made in HimmerLand i Gatten i Vesthimmerland i gang.

Kronprins Frederik deltager ved årets Made in HimmerLand Pro-Am Golf i Himmerland. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det skete, da han deltog i en såkaldt Pro-Am turnering, hvor kronprinsen deltog på et hold sammen med den tidligere racerkører Tom Kristensen fra Hobro, Jacob Brunsborg, der søn af den nu afdøde dyne-konge Lars Larsen, samt golfspilleren Thomas Bjørn.

Kronprins Frederik deltager ved årets Made in HimmerLand Pro-Am Golf i Himmerland. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det er fjerde gang, H.K.H. Kronprins Frederik spiller med i Pro-Am turneringen forud for Made in HimmerLand, og det glæder golfturneringens promoter, Flemming Astrup, at Kronprinsen igen er at finde på startlisten til Pro-Am.

Kronprins Frederik deltager ved årets Made in HimmerLand Pro-Am Golf i Himmerland. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

– Det giver helt klart en ekstra dimension til især pro-am’en onsdag, men faktisk også til resten af dagene, siger Flemming Astrup.

Kronprins Frederik deltager ved årets Made in HimmerLand Pro-Am Golf i Himmerland. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter Pro-Am onsdag så går den rigtige turnering i gang torsdag. Made In HimmerLand slutter søndag.

Lige fra det allerførste udslag på hul 1 har European Tour-golfturneringen været en vaskeægte publikumstræffer.

Kronprins Frederik deltager ved årets Made in HimmerLand Pro-Am i Himmerland. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Turneringen, som blev født i 2014 under navnet Made in Denmark på afdøde Lars Larsens initiativ, er på nær et enkelt år siden afviklet på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten ved Farsø.

De første mange år troppede helt op til 80.000 tilskuere op og fulgte de internationale golfstjerners kamp om sejren.

Kronprins Frederik ved Made in HimmerLand Pro-Am Golf i Himmerland. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det skabte både en unik stemning - men også massive udfordringer for arrangørerne.

I år er der under 10.000 tilskuere til golfturneringen. Til gengæld kan tilskuerne få en langt bedre oplevelse ved man lukker færre ind.