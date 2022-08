Kronprinsen slog golfturnering i Nordjylland gang - se billederne her

GATTEN:Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik slog sammen med en række andre kendisser onsdag formiddag den store golfturnering Made in HimmerLand i Gatten i Vesthimmerland i gang.

Kronprins Frederik deltager ved årets Made in HimmerLand Pro-Am Golf i Himmerland. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det skete, da han deltog i en såkaldt Pro-Am turnering, hvor kronprinsen deltog på et hold sammen med den tidligere racerkører Tom Kristensen fra Hobro, Jacob Brunsborg, der søn af den nu afdøde dyne-konge Lars Larsen, samt golfspilleren Thomas Bjørn.

Kronprins Frederik deltager ved årets Made in HimmerLand Pro-Am Golf i Himmerland. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det er fjerde gang, H.K.H. Kronprins Frederik spiller med i Pro-Am turneringen forud for Made in HimmerLand, og det glæder golfturneringens promoter, Flemming Astrup, at Kronprinsen igen er at finde på startlisten til Pro-Am.

Kronprins Frederik deltager ved årets Made in HimmerLand Pro-Am Golf i Himmerland. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

– Det giver helt klart en ekstra dimension til især pro-am’en onsdag, men faktisk også til resten af dagene, siger Flemming Astrup.

Kronprins Frederik deltager ved årets Made in HimmerLand Pro-Am Golf i Himmerland. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter Pro-Am onsdag så går den rigtige turnering i gang torsdag. Made In HimmerLand slutter søndag.

Lige fra det allerførste udslag på hul 1 har European Tour-golfturneringen været en vaskeægte publikumstræffer.

Turneringen, som blev født i 2014 under navnet Made in Denmark på afdøde Lars Larsens initiativ, er på nær et enkelt år siden afviklet på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten ved Farsø.

De første mange år troppede helt op til 80.000 tilskuere op og fulgte de internationale golfstjerners kamp om sejren.

Det skabte både en unik stemning - men også massive udfordringer for arrangørerne.

Derfor skal det være slut med så mange tilskuere. Det har erfaringer fra 2021-udgaven af turneringen lært arrangørerne. Her var Made in HimmerLand den første danske idrætsbegivenhed udendørs, som fik lov at lukke et større antal tilskuere ind - nemlig 2000 om dagen.

- Selv om det ikke på nogen måde var et ønskescenarie, lærte vi meget af det. Ikke mindst at vi kan give tilskuerne en langt bedre oplevelse ved at lukke færre ind, forklarer turneringens CEO & Promoter, Flemming Astrup.