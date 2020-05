Kunsthandel byttes ud med golfkøller

AARS:- Nu får jeg mere tid til golf...

Sådan lyder det fra Frits Pedersen, der efter 45 år med kunsthandel i Aars, har besluttet sig for at ophøre med kunsthandlen, der gennem alle år har haft til huse i Himmerlandsgade 22 i Aars.

- Jeg har efterhånden nået en vis alder, som Frits Pedersen - med sine 72 år - udtrykker det.

Med beslutningen får han - udover mere tid til golf - også mere tid til at passe sin ejendomsvirksomhed, der står for udlejning af 37 lejemål i Aars. Primært i Stenildvadparken.

Det er dog ikke uden vemod, han lukker sin kunsthandel.

- Det har været rigtig skønne 45 år, hvor jeg har lært en masse dejlige mennesker at kende. Både kunstnere og kunstkøbere, siger Frits Pedersen, der har drevet butikken med det han kalder ”pænt overskud” gennem alle år.

Tidligere kom der mange forbi kunsthandlen for at kigge kunst, men i de senere år har nethandlen taget over for 90 procents vedkommende. Foto: Martin Damgård

Måden at handle kunst på har ændret sig markant gennem årene.

- Tidligere kom der mange forbi kunsthandlen for at kigge kunst, men i de senere år har nethandlen taget over for 90 procents vedkommende.

- Folk kigger kunst på nettet. Det betyder også, at de fast åbningstider er droppet forlængst, fortæller Frits Pedersen.

Åbnede igen

Han havde egentlig for 10 år siden besluttet sig for at stoppe - og sælge ud.

Dengang fortrød han imidlertid og fortsatte.

- Jeg kunne mærke, at jeg alligevel ikke kunne undvære det.

- Men det kommer altså ikke til at ske denne gang. Nu er beslutningen definitiv, også selvom flere har sagt, at jeg kommer til at fortryde det.

- Jeg ved godt, at jeg kommer til at savne kontakten til både kunstnere og køberne. Mange af dem har jeg haft kontakt med i rigtig mange år, siger han.

- Men det er altså slut nu, siger Frits Pedersen, som har åbent i kunsthandlen for sidste gang søndag.

- Jeg tror, jeg får udsolgt på sidste åbningsdag, siger Frits Pedersen, der startede sin interesse for kunst tidligt. Allerede som 14-årig købte han sit første maleri.

Det dyreste værk, Frits Pedersen har solgt gennem årene kostede 100.000 kr.