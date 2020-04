Kvinde alvorligt kvæstet efter frontalt sammenstød

FARSØ:En kvinde er alvorligt kvæstet og fløjet til behandling på Aalborg Universitetshospital efter et trafikuheld ved Farsø tirsdag aften.

Klokken 18.30 stødte kvinden i en personbilen frontalt sammen med en varebil på vej 533 syd for Farsø.

- Kvinden var fastklemt og havde alvorlige skader. Og hendes familie er underrettet, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Foto: Jan Pedersen

To mænd er stabile

Det er endnu uklart, hvorfor de to biler stødte frontalt sammen, men det er politiets teori, at kvinden er diabetiker, og at hun har fået et anfald eller ildebefindende under kørslen.

Bilinspektøren har været på stedet, og kvindens bil er indbagt til politiet for nærmere undersøgelser.

Vej 533 var spærret i cirka halvanden time, hvor der blev ryddet op.

De to mænd i varebilen blev kørt til behandling i Viborg. Politiet betegner deres situation som stabil.