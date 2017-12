Kvinde forsvundet i 12 dage: Politiet efterlyser nu bil

AGGERSUND: Siden søndag 10. december har både pårørende og politi ikke hørt fra den 72-årige Tarja Tunlikki Mustalahi, der forlod sin bopæl i Aggersund.

Kvinden er blevet efterlyst, og Nordjyllands Politi prøver nu også at efterlyse hendes bil, som hun kørte i den pågældende dag.

Der er tale om en om lyseblå, metalfarvet Skoda Fabia årgang 2003. Dens registreringsnummer er AP 45056. Bilen er en femdørs og har en parkeringsskade på højre side.

Politiet har udsendt et billede af en lignende Skoda Fabia, og håbet er, at det vil give nogle brugbare oplysninger i eftersøgningen.

Efterlysning af bortgået 72 årig kvinde - opfølgning. https://t.co/bY6PewNqh4 pic.twitter.com/tSQYrvwgf7 — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) December 22, 2017

- Vi kan ikke gøre så meget mere. Vi har gjort det, der har været muligt rent teknisk i denne her sag. Men det har ikke været muligt at begrænse eftersøgningen til et snævert, geografisk område. Så det er stadig uvist, hvor hun kan være, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Han understreger, at intet indikerer, at den 72-årige har været udsat for en kriminel handling.

Frivillige fra organisationen Missing People har ledt efter kvinden i Fjerritslev-området, men altså endnu uden held.

Eventuelle oplysninger kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.