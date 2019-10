Kvinde hjalp med at fange formodet spritbilist

AARS:Med hjælp fra en 28-årig kvinde lykkedes det sent torsdag Nordjyllands Politi at anholde en formodet spritbilist.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Klokken 23.15 ringede kvinden til politiet og fortalte, at hun havde kørt bag ved en bilist, der varierede hastigheden meget. Ifølge kvinden havde han også været tæt på at påkøre modkørende biler, fordi han slingrede voldsomt.

Til sidst standsede han bilen på Markedsvej i Aars, og her standsede kvinden også og tog kontakt til den unge mand, ligesom hun altså ringede til politiet.

På telefonen blev hun vejledt i at holde øje med manden og ikke mindst, at han ikke drak alkohol, inden betjentene kunne nå frem med et alkometer.

Det gjorde hun, og da betjentene var ankommet til stedet, fik de den 26-årige til at blæse i alkometret. Og det viste, at kvinden havde ret i sin mistanke. Apparatet viste en promille over de tilladte 0,5. Derfor blev han anholdt og sigtet for spritkørsel. En blodprøve skal nu vise, hvor høj en promille manden havde.