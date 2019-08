Kvinde i solouheld: Bil rullede rundt

AALESTRUP: En kvindelig bilist var lørdag middag ude for et solouheld på Hannerupvej lidt sydøst for Aalestrup. Det oplyser vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Uheldet skete, da kvinden klokken cirka 11.50 af ukendte årsager mistede herredømmet over sin bil.

- Den rullede rundt og endte på taget, siger vagtchefen.

Kvinden er formentlig sluppet fra uheldet uden skader. Hun er dog for en god orden skyld kørt til Viborg Sygehus, hvor hun bliver tjekket.