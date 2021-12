Kvinde måtte flygte fra sit hus efter ulovlig indtrængen

RANUM:Natten til onsdag blev en kvinde nødsaget til at flygte fra eget hus på Solbakkevej i Ranum, da en 37-årig mand fra Randers brød ind i hendes hjem.

Hændelsen skete 03.45, da gerningsmanden fik adgang til huset ved at bruge en træstub til at knuse vinduet ind til et af husets værelser.

Ifølge Nordjyllands Politi kender de to parter hinanden, og den 37-årige mand har chikaneret kvinden i en periode.

Efter indtrængen løb kvinden hen til en nærliggende nabo og alarmerede politiet derfra.

Kort tid efter dukkede politiet op og anholdte den 37-årige mand, som stadig befandt sig i kvindens hus. Han er nu sigtet for husfredskrænkelse og hærværk.

Om manden skal i grundlovsforhør har politiet ikke truffet afgørelse om endnu, oplyser Anders Nielsen fra efterforskningen ved politiet i Hobro.