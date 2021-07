Ladebrand: Ståltag reddede stuehus med stråtag

AARS:Det gør ikke altid brandmænds arbejde lettere, når der går ild i en bygning med stålplader på taget, for de er besværlige at få af, så brandfolkene kan komme til at bekæmpe ilden.

Men stålplader kan samtidig holde på varmen, og torsdag morgen er det sandsynligvis skyld i, at ejerne af en landejendom på Gislumvej syd for Aars kun risikerer alvorlige brandskader på deres ladebygning og ikke også stuehuset med stråtag.

Det vurderer indsatsleder Jes Caspar Mortensen fra Nordjyllands Beredskab.

- Der er tre-fire meter imellem de to bygninger, så vi var nervøse for, at ilden ville sprede sig, så vi skulle til at redde stuehuset også. Stålplader holder utroligt godt på varmen, og i det her tilfælde har det måske reddet stuehuset, siger indsatslederen.

Der er ikke mange meter mellem de to bygninger på ejendommen syd for Aars, men det er lykkedes at forhindre ilden i at sprede sig. Foto: Jan Pedersen

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 06.31.

- Umiddelbart ser det ud til, at branden er opstået inde omkring fyrrummet og har så bredt sig til loftet og tagkonstruktionen. Der er loft til kip, så ilden løber inde i hulrum i hele bygningen, oplyser Jes Caspar Mortensen.

I første omgang rykkede brandfolk fra Aars ud til branden, og de fik hurtigt selskab af kolleger fra stationen i Farsø, der kom med både brandsprøjte og tankvogn. Men da der var sikkerhed for, at branden ikke ville sprede sig til stuehuset, blev de sendt hjem igen, forklarer indsatslederen.

Til gengæld har brandfolkene rekvireret en kranvogn fra en lokal vognmand til arbejdet med at afmontere stålpladerne på taget, så de kan komme i bund med slukningsarbejdet.

- Det kommer i hvert fald til at tage et par timer eller tre, før vi er helt færdige, siger Jes Caspar Mortensen.

Ingen mennesker er kommet til skade i forbindelse med branden.