Længeventet genbrugsplads indviet i Aars

AARS: Biler og trailere med læs af juletræer, pap og papir valfartede fredag formiddag til Skivumvej i Aars. Her blev den nye og længeventede genbrugsplads officielt åbnet med snoreklip af miljø- og teknikudvalgsformand Uffe Bro (S).

Det var tydeligt, at mange benyttede åbningen til at slippe af med flere måneders affald. Den gamle genbrugsplads ved Aars Varmeværk har nemlig været lukket siden 1. november, og indtil fredag har brugerne enten måttet væbne sig med tålmodighed eller køre deres affald til Farsø, Oudrup eller Aalestrup.

Mens nogle tog plads ved den opstillede pølsevogn og varmede sig på en hotdog i det kolde vejr, havde Flemming Nielsen fra Aars travlt med at læsse to juletræer, pap, emballage, nytårsting og flasker ned fra sin trailer:

- Vi har alt det med, som vi har samlet sammen de sidste par måneder og efter jul og nytår i garagen, mens vi har ventet på, at de åbnede igen. Jeg har kørt til pladsen i Farsø en enkelt gang, så det er dejligt at få pladsen tilbage i Aars igen, så vi er fri for at køre en længere strækning.

Kommunens beslutning om at lukke genbrugspladsen op til jul har fået en del kritik fra flere sider.

- Og det forstår jeg godt, men det var de vilkår, vi havde på det tidspunkt. Ellers skulle vi have ventet endnu længere, og vi besluttede, at det var nu, muligheden var der, siger Uffe Bro, formand for miljø- og teknikudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

Det er selskabet Renovest, der driver genbrugspladserne i Aars, Farsø, Aalestrup og Oudrup. Pladsen i Aars har hidtil været den bedst besøgte af de fire genbrugsstationer i Vesthimmerland.

Efter planen får også Farsø en ny - og mere end tre gange så stor- genbrugsplads i løbet af sommeren.