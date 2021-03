Læsere irettesatte nordjyskes journalist og gik til tasterne: - De kongelige har altså budt indenfor i Trend tre gange !

Forleden lød det fra majestæten i skoven i Trend: ”De første forårstegn er begyndt at dukke frem i skovbunden, på buske og træer og i små og store haver rundt omkring i landet. Den danske natur er noget ganske særligt, og det skal vi alle glæde os over. Det seneste år har naturen været et frirum for mange af os, og vi har oplevet Danmark på en ny måde. I den kommende tid må vi fortsat leve med restriktioner, men i mere end én forstand går vi lysere tider i møde. Her fra Trend sender jeg de varmeste forårshilsener til alle. Margrethe R” Foto: Kongehuset