Landmænd stikker bier en hånd: - Det giver også mere honning

FARSØ:Morgenfruer. Evighedsblomster. Jomfruskørt, Sommer-Adonis samt Kinesisk Hundetunge.

Det lyder som om ingredienserne til et fantasifuldt eventyr netop er hældt ud over familien Melgaards gode landbrugsjord. Men de eksotiske blomsternavne skal gøre gavn, selv om det næppe kommer til at ses på Bakkegårdens bundlinie.

Blandet sammen med 13 andre blomstersorter ligger frøene med de smukke navne nu spredt i to meter brede striber langs markernes læhegn og skal gøre det til lidt af en fest at være bi til sommer.

- Vi vil godt gøre noget for naturen, og vi ved jo at bien er presset. Det er noget der kommer til at gavne os alle - og så får vi også lettere ved at få bestøvet vores frugttræer, forklarer Alexander Meldgaard, som driver gården med sin far Hans.

De to har også murerfirmaet Meldgaard & Søn.

Skal gå i nul

De er blandt de foreløbig 85 nordjyske landmænd, der har takket ja til Agri Nords tilbud om for en billig penge at få Mads Kristensen ud med specialtraktor og frøblanding til det gode formål.

- Det er ikke noget Agri Nord skal tjene på. Projektet skal bare gå i nul. Vi gør det for at hjælpe naturen, og det vil mange landmænd gerne være med til, fortæller Niels Thordal-Christensen, Natur- og projektkonsulent ved Agri Nord.

Sidste år gav det 30 kilometer ekstra bi-venlig jord i landsdelen. I år har flere meldt sig, dog med lidt kortere striber jord til formålet. 27 kilometer står det til at blive denne sommer. Og de nye landmænd i projektet kan godt begynde at glæde sig, fortæller Alexander Meldgaard.

Mads Kristensen har turet det meste af Nordjylland rundt med sin specialtraktor for let, hurtigt og billigt at gøre jord bi- og vildtvenligt.

Ikke kun bier

- Det giver meget mere liv. Det er kønt at kigge på. Og det har også givet en del mere honning, hører vi fra en, der har bistader her. Jeg håber også de vilde bier får noget ud af det, for de bestøver jo meget mere end hvepse, forklarer han.

Det er nemlig andet år at Familien Meldgaard giver bierne en hjælpende hånd, og han venter også at Bakkegården får udlagt lignende striber næste år.

Godt en kilometer er det blevet til ved de 3o hektar landbrugsjord. Det hele er dog ikke til bier, andre væsener er også trængende og kan bruge lidt støtte fra landmænd, der har overskud, når de er færdige med at producere mad til forbrugerne.

Hjælper jægere

"Vildtstriber" rummer planter som vokser langt ud på vinteren, hvor mange dyr har svært at finde føde. Blandt andet boghvede, der bærer mange frø, og fodermarvkål.

- Der kom da blandt andet noget flere rådyr i vinter. Og jeg håber blandt andet, at vi måske kan få agerhøns hertil på sigt. Vores landbrug er nok for effektivt til at der ellers er noget for dem her, siger Alexander Meldgaard, som gerne går på jagt - når der er tid, sæson og noget at skyde efter.

Blomsterne er alle etårige, så striben kan bruges til noget andet næste år, hvis ejeren får lyst. Så bliver der heller ikke udfordringer med, at andre insekter slå sig ned mellem rødderne - og ukrudt bliver heller ikke noget man skal forholde sig til i år nummer to.

Selv om han er nød til at have øjnene hæftet på omkostningerne, så gårdens drift løber rundt, har han ikke noget imod at ofre nogle tusinde kroner på at hjælpe en trængt natur til at finde en god balance:

- Vi skal selvfølgelig drive gården. Men vi skal have plads til lidt af det hele. Det synes jeg vil være bedst, ser Alexander Meldgaard på tingene.