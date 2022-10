Landsby er gået i gas-panik - nu kaldes borgerne sammen

SKARP-SALLING:- Vi ser vist ind i en gasregning på 80.000 kr. - eller mere - om året.

Hvordan tror du lige det er, når vi kun har to folkepensioner?

78-årig Hans Jørgen Svendsen fra landsbyen Skarp Salling uden for Løgstør får kuldegysninger, når han og hans 75-årige hustru, Ruth, kigger på regningen fra gasselskabet Nordlys.

August/september-regningen er netop trillet ind. Den lyder på 20.000 kr. for de to måneder.

Sidste år lød gasregningen på 24.000 kr. For hele året.

For to år siden var den på 11.000 kr. årligt for at fyre ægteparrets 200 kvadratmeter store hus fra 1969 op.

Hans Jørgen Svendsen sveder, når han aflæser gassen. Det er så også det eneste sved han får, det er i hvert fald ikke af at fyre hårdt og skrue op for radiatoren. Foto: Lars Pauli

Parret skal snart til at åbne for radiatorerne igen - og med en samlet månedlig pension på 19.000 kr. i alt til de to, så frygter de for, at gasregningen kommer til at æde så stor en del af pensionen, at der stort set ikke bliver råd til andet end lige at holde varmen.

- Det her er altså for meget, siger Hans Jørgen Svendsen, som har hørt om andre pensionister i byen, der kigger ind i regninger på over 100.000 kr. og får svært ved at klare det.

Hasteindkaldt borgermøde

Derfor ser han meget frem til et hasteindkaldt borgermøde onsdag aften i Skarp Salling Forsamlingshus, hvor blandt andre den lokale borgerforening sætter fokus på de stigende gaspriser - og alternative varmekilder.

- Hvilke muligheder har vi - og hvad skal man vælge samt hvilke udfordringer står vi overfor?

Ruth og Hans Jørgen Svendsen er pensionister og er nogle af de mange i landsbyen Skarp-Salling som er i gaspanik. Foto: Lars Pauli

- Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil forsøge at få klarhed over, siger Else Wiese, der er en af de to initiativtagere til mødet. Hun er selvstændig erhvervsdrivende og bor selv i Skarp Salling.

Hun lægger ikke skjul på, at det ser endog meget kritisk ud hos mange af de familier i landsbyen, som har henvendt sig.

Hen over weekenden har initiativgruppen forsøgt at danne sig et overblik over, hvor gasklemte beboerne i landsbyen egentlig er.

- Jeg må indrømme, at des mere vi har hørt hen over de sidste dage, des mere triste er vi blevet.

Gaspriserne fylder ved middagsbordet hos ægteparret. Foto: Lars Pauli

- Vi har fået meldinger fra mange pensionister, hvor deres gasregninger overstiger det, de får i pension.

- Flere er opgivende og ude i bare at slukke for gassen og lade være med at betale regningen. Men det er jo helt uholdbart, siger Else Wiese, der efterlyser hjælpepakker fra regeringen, som batter noget - ikke mindst til netop landsbyer og hos pensionister.

- Pensionisterne har slidt og slæbt hele livet og er vant til - og sætter en ære i - langt hen ad vejen at klare sig selv. Det er herude på landet, hvor det er allerværst - herude hvor der er lave indkomster og mange pensionister.

- Det her ender jo med, at landsbyen kommer til at står tom, folk flygter fra boligerne og Brugsen lukker, siger Else Wiese, som fortæller, at en løsning kunne være fjernvarme via en ledning fra f.eks. Løgstør.

Det er faktisk en af de løsninger, der kommer på bordet onsdag aften. Derfor er direktøren for Løgstør Fjernvarme, Jette Nielsen, inviteret ind for at at fortælle om mulighederne.

En del af dem der på forhånd er tilmeldte mødet onsdag aften har også på forhånd vist interesse for at komme på fjernvarmenettet, og Jette Nielsen vil give borgerne en orientering om Løgstør Fjernvarmes planer for at udrulle fjernvarme til Salling.

Ruth og Hans Jørgen Svendsen frygter landsbyen kommer til at lægge øde. Foto: Lars Pauli

- Men for det første er det jo ikke sådan noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden. Der skal projekteres og graves ledning ned - og for det andet vil der jo kun være vel omkring 200 potentielle husstande i byerne herude omkring til at betale udgifterne til projektering og nedgravning af ledningen. Den regning kan man ikke hælde over på de andre fjernvarmeforbrugere under værket i Løgstør.

- Så det bliver hundedyrt og betyder store udgifter for hver enkelt husstand. En kvart million kroner kan hurtigt være væk pr. husstand. Derfor er der mange overvejelser omkring det, siger Else Wiese.

Ruth og Hans Jørgen har i den grad tænkt sig at møde op onsdag aften.

- Det her er helt uholdbart. Der SKAL findes en løsninger ellers dør landsbyen, forudser Hans Jørgen Svendsen.

Det er Visionsrådet i Vesthimmerlands Kommune, Skarp Salling Forsamlingshus og Skarp Salling Borgerforening, der har indkaldt til borgermødet, som Else Wiese har taget initiativ til sammen med Erik Christensen.

Der er på forhånd tilmeldt næsten 100 til mødet - og Else Wiese både håber og satser på, at der bliver plads til alle trods den store interesse.