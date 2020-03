Landsby med X-factor: Åbnede grænserne mod øst

VESTER HORNUM: Mægtige Rusland, Store Polen og de noget mindre Letland og Estland viste fredag, at de alle har aktier i Vester Hornum.

Den store landsby nord for Farsø havde nemlig via skolen sat sig for at lave en fest for alle, der bor i og ved byen. Og så kan man ikke længere komme uden om folk fra Østeuropa.

- Her er faktisk temmelig mange. Især nogle, der arbejder i landbruget. Mange har boet her i flere år, og vi vil godt have, at de bor her længere. Eller bliver, fortæller viceskoleleder på Vester Hornum Skole, Gitte Thillemann.

Og meget tydede før start på, at ideen var god. Ugen inden havde 50 meldt sig til. Seks dage senere havde 200 varslet deres ankomst.

- Og så kan det jo være at der kommer nogle flere til sidst. Vi skal nok finde mad og stole til dem, lovede Gitte Thillemann.

Gitte Thillemann og nogle af skolens ældste elever, næsten klart til fest.

Parallelle samfund