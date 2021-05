Lang vej for nyt lægehus - nu er det klar: Kom med ind og se det her

AALESTRUP:- Det er det helt rigtige i bestræbelserne på at sikre, at indbyggerne i Aalestrup også i fremtiden kan komme til læge i byen.

Jørgen Christensen, der har været læge i Aalestrup i 36 år, tog for nøjagtig en uge siden byens nye lægehus på Testrupvej i brug sammen med sine tre lægekolleger, tre sygeplejersker og to sekretærer.

Når lægehuset, der ligger ved siden af et nyt Rema 1000 og overfor XL-Byg, onsdag bliver officielt indviet med snorklipning og taler ved blandt andre borgmester Per Bach Laursen, har Jørgen Christensen derfor i en uge haft mulighed for at få de nye lokaliteter ”ind under huden” sammen med sine kolleger.

De 450 kvadratmeter er mere end godkendt af lægen, der er bosat i Aalestrup.

Jørgen Christensen.

Godt og vel fuld tid

Han er stadig hele byens læge på godt og vel fuld tid, selvom fødselsattesten afslører, at han er over 70 år.

Så en dag - ude i en ikke al for fjern fremtid - kunne Jørgen Christensen da godt tænke sig at nyde sit otium. Om ikke andet få nogle færre arbejdstimer...

Det vil til den tid ske i forvisning om, at det er blevet lettere at tiltrække nye læger til Aalestrup, fordi faciliteterne er optimale.

Jørgen Christensen i det nye lægehus.

- Med opførelse af et nyt lægehus, er jeg sikker på, at det er blevet lettere at få nye læger hertil i fremtiden - ingen tvivl om det, siger Jørgen Christensen.

Han kan glæde sig over, at det nye lægehus inden årets udgang bliver nabo til en ny fysioterapi, optiker og tandlæge.

En fond

Mens det nye lægehus er opført af Vesthimmerlands Kommune, er det en lokal fond i byen, der opfører fysioterapi, optikerhus og tandlægehuset.

Onsdag indvier Aalestrup nyt lægehus. Foto Henrik Louis

Faktisk var det også folkene bag fonden, som fødte tankerne omkring lægehuset, men det blev opført i kommunalt regi for at man kunne få del i seks millioner kroner fra en stor statslig pulje.

Staten kunne kun udbetale pengene til kommune, og derfor overtog kommunen byggeriet - og kom samtidig også selv med tre mio. kr. til lægehuset plus en gratis grund.

Jørgen Christensen

Statsmillionerne fra Christiansborg blev afsat til nye lægehuse landet over for netop at afhjælpe lægemanglen i yderområderne, og Jørgen Christensen bifalder tanken om den udstrakte statshånd til områder som Vesthimmerland.

Venteværelset.

- Jeg er sikker på, at det er rigtig set. Det er svært at få unge læger til at etablere sig. Hvis de - når de vil købe en praksis - også er tvunget til at købe en del af lægehuset, så er det svært at få dem herud. Det undgår man, når lægerne kan leje sig ind i lægehuset, lyder det fra Jørgen Christensen.

Har et hus i overskud

Sammen med sin lægekollega Kield Fuglsang står han tilbage med det gamle lægehus i Aagade.

Jørgen Christensen.

- Det kan selvfølgelig godt være lidt træls, og vi håber, det snart er solgt. Men set fra Aalestrups synspunkt og som sikring af, at byen også kan tiltrække læger i fremtiden, er det fint, lyder det fra den lokale læge.

Han glæder sig over den proces, der har været op til indvielsen onsdag.

- Vi har været med i hele forarbejdet og haft total indflydelse på, hvordan det skulle komme til at se ud.

- Synes du, at gulvet er lidt spraglet, så skal du ikke brokke dig til kommunen, men til mig, griner Jørgen Christensen.

Helle Kristensen, lægesekretær.

Fond som ejer

Mens kommunen tog over og opførte lægehuset, er det fonden, som er bygherre på den nye fysioterapi, optikerhuset samt tandlægen.

Det bliver også fonden, der ejer bygningerne bagefter.

Per Bisgaard, formand for fonden bag.

Formanden for fonden er Per Bisgaard, der er tidligere lærer i Aalestrup, men han sidder også i både byråd og regionsråd.

Han lægger ikke skjul på, at det at skaffe penge har været lidt af en udfordring.

Der er bokset med byråd og fonde, og initiativtagerne måtte tage hatten i hånden og gå til Aalestrup-borgerne for at få økonomisk hjælp.

Lægehuset har været i brug en uge.

Startede som initiativgruppe

- Vi startede egentlig som en initiativgruppe, men hen ad vejen lavede vi fonden, netop fordi der kom penge ind fra borgerne til projektet, fortæller Per Bisgaard.

Da faktum at fonden skulle stå for byggeri af 450 kvadratmeter til fysioterapi, 150 kvadratmeter til tandlæge og 93 kvadratmeter til optiker betød, at der kom en rund million kroner fra en gavmild Aalestrup-borger samt et tilsvarende beløb fra Jutlander Bank.

I dag er der indvielse.

- Via indsamling i byen er der lige nu hentet yderligere omkring 1,8 mio. kr., og Vesthimmerlands Kommune har også sagt ok til at medvirke til et billigt lån via Kommunekredit, ligesom byrådet har lovet at spytte en mio. kr. ekstra.

Regningen for byggeriet af fysioterapi, tandlæge og optiker kommer til at lyde på omkring 11 mio. kr.

En tur i et realkreditinstitut for at låne gav fire millioner kroner - man havde godt nok håbet på seks.

- Men alt i alt skal de økonomiske ender nu nok komme til at hænge sammen, siger Per Bisgaard.