Lanternen klar til nyt spadestik

LØGSTØR: Torsdag 7. september sætter Idrætscenter Lanternen i Løgstør spaden i jorden - og markerer dermed igangsættelsen af byggeriet af anden etape på centret.

Det sker efter idrætsudøverne for halvandet år siden tog første afdeling i brug.

Spadestikket denne gang er til et nyt fitnesscenter samt ny biograf med to sale.

- Det er særdeles glædeligt at konstatere, at rammerne allerede nu er blevet for små i Lanternen. Det var "det muliges kunst" at få igangsat projekt Lanternen, og vi vidste også, at faciliteterne til specielt Fitness var midlertidige, idet de blev indrettet i lokaliteter, der oprindeligt var tiltænkt som mødelokaler, fortæller medlem af byggeudvalget Torben Frederiksen.

Han understreger, at Løgstør Gym & Fit, (sammenslutning af Løgstør Gymnastikforening og Løgstør Fitness), har stor søgning, og har behov for større faciliteter, hvilket sikres med det nye topmoderne Fitnesscenter.

Fitness placeres ved indgangen til centret, og får en helt central placering sammen med Løgstør BIO, der også rykker til Lanternen fra midtbyen.

Et længenæret ønske

- Det har længe været et stort ønske fra Løgstør Bios venner at få to sale, så vi kan tilbyde flere premierer og et bredere repertoire, fortæller bio-formand Mona Jensen.

- Takket være støtte fra lokale fonde og institutioner, Det danske Filminstitut og ikke mindst en donation fra "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål" på 2,9 mio. kr., samt Bios egen opsparing på 1,9 mio. kr., kan den nye biograf nu realiseres.

- Biografen får helt enestående faciliteter i den nye bygning. Publikum kan desuden glæde sig til nye stole med en fantastisk komfort, ligesom der installeres Dolby Atmos lyd og lærred på 50 kvadratmeter, siger Mona Jensen, der fortæller, at den nye biograf desuden skal bruges som film- og medieværksted til blandt andet undervisningsformål.

En styrkelse

- Samlet set vil de nye aktiviteter styrke den samlede drift, samt det generelle aktivitetsniveau i Lanternen, hvilket har været og er, hele grundtanken bag Lanternen, påpeger Benny Hansen og formanden for Kultur- og Idrætscenter Lanternen, der ser frem til første spadestik på anden etape torsdag 7. september kl. 16.

Forhandlinger

Det er formanden for byggeudvalget Asbjørn Berge, som har koordineret aftalerne for at få de økonomiske rammer til at nå sammen.

Det har været en proces med underhåndsbud, som - efter en del forhandlinger og nødvendige tilretninger af projektet, således at tingene hang sammen - er endt ud med en totalentrepriseaftale med Henriksen & Madsen, Løgstør.

Asbjørn Berge understreger, at foreningerne bag Lanternen håber, at ansøgningen til Vesthimmerlands Kommune til budget 2018, vedrørende påbegyndelse af flytningen af fodboldbaner samt etablering af kunstgræsbane, imødekommes.

- Når flytningen af boldbanerne forhåbentligt er færdig i 2019, vil Lanternen fremstå med en optimal driftsøkonomi, hvor alle idræts- og kulturelle aktiviteter er samlet ét sted, siger han.