Lars Larsen Group skyder yderligere 400 mio. kr. ind i nordjysk resort

GATTEN:Selvom mange danskere i år holdt sommerferie i Danmark og en del valgte at tilbringe den i smukke omgivelser på Lars Larsens Vej i Himmerland, kan det Lars Larsen Group ejede resort, HimmerLand, i Gatten i Vesthimmerland ikke undgå et underskud på 90 millioner kroner i det seneste regnskabsår.

Det er især coronanedlukningen, der betød aflysning af mange ophold og firmaarrangementer, som har gjort ondt. Oveni skal der lægges, at man har lavet store investeringer i modernisering af værelser og aktiviteter på resortet.

- Det er selvfølgelig aldrig tilfredsstillende med så stort et underskud. Omvendt er ingen vel i tvivl om, at omstændighederne i år har været meget specielle. Allerede da vi tog beslutningen om at fastholde alle medarbejdere på trods af nedlukningen, var vi klar over, at det ville påvirke resultatet for 2019/20 negativt, så derfor er resultatet ikke nogen overraskelse, siger bestyrelsesformand for den familieejede Lars Larsen Group, Jacob Brunsborg, i en pressemeddelelse.

Derfor er det også vigtigt for ham, at Lars Larsen Group allerede nu, i god tid før offentliggørelsen af regnskabet, kan offentliggøre kapitalindskydelsen på 400 millioner kroner.

- Det vigtigt at gøre det klart for medarbejdere, gæster, og de mange mennesker, der har købt golfhuse eller overvejer at købe et golfhus i forbindelse med resortet, at vi står fuldt ud bag HimmerLand og vil fortsætte med at udvikle resortet. Her tror jeg, at handling tæller mere end ord, og med så stor en kapitalindskydelse er HimmerLand sikret mange år fremover, siger Jacob Brunsborg.

HimmerLand blev grundlagt i 1979 som Himmerland Golf & Country Club, og Lars Larsen Group har haft andel i ejerskabet siden 1987. HimmerLand beskæftiger cirka 160 medarbejdere.