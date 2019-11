Lars Larsen hædret i Gatten: - Han har betydet rigtigt meget for stedet og egnen

GATTEN:Et lille blåt skilt med hvide bogstaver.

Meget ser det ikke ud af. Men når det en råkold efterårsdag sættes op på en jernstang kan det godt udtrykke stor taknemlighed.

Skiltet skal nemlig minde eftertiden om alt det, en mand med Danmarks almindeligste navn har gjort for både Himmerland Golf & Spa Resort og den kommune, det har sine fint kæmmede græsplæner i.

Mandag middag mødtes lidt over 100 mennesker foran resortet for at se skiltet blive sat på plads på det, der indtil nu har heddet Centervej. Flest fra Jysk Akademiet, der har til huse på stedet, men også andre fra den store koncern samt bekendte af milliardæren fra omegnen.

- Jeg ærgrer mig lidt over, at jeg ikke selv har fået ideen. For Lars Larsen har betydet rigtigt meget for stedet og egnen i rigtig lang tid. Det er helt på sin plads at han får en vej opkaldt efter sig, sagde Vesthimmerlands Kommunes borgmester Per Bach Laursen (V) ved den korte ceremoni.

Det skete efter at centerets administrerende direktør Mark Bering havde glædet sig over at kunne give centerets store ildsjæl den ære at få navngivet en vej efter sig.

Nu sidder skiltet på sin plads og minder om den mand der mest af alle stod bag det store golfeventyr på resortet ved Gatten. Foto: Henrik Bo

- Jeg kan godt sige på alle ansattes vegne, at vi synes det er en anerkendelse af hvilken stor personlighed Lars Larsen var. Og vi har haft et forbilledligt samarbejde med kommunen omkring det. Tilladelsen er faldet på plads så hurtigt, det har kunnet lade sig gøre, roste han.

Derfor glædede han sig også over at mange lokale var mødt op til lejligheden, selv i ugæstfrit værd på en grå mandag.

Kom ofte forbi

Lars Larsen fik en af dansk erhvervslivs mest bemærkelsesværdige karrierer. Gennem godt købmandsskab og jysk snusfornuft byggede Lars Larsen fra bunden en koncern op, der i dag har 2.800 afdelinger i 52 lande.

Lars Larsen havde selv en bolig ved centeret og nåede at stå som indehaver af stedet i 32 år. Også hans søn og arvtager Jacob Brunsborg har længe haft sin gang på stedet, Og familiens tilknytning til stedet stopper ikke med den gamle købmands død.

Nye projekter på vej

- Vi vil fortsat investere og har planer der rækker flere år frem. Allerede på søndag går vi i gang med at anlægge en academy course for unge spillere. Dem har vi mange af, fortæller Mark Bering.

Især efter at man har været vært for en turnering i europæisk sværvægtsklasse, European Tour, er stedet blevet kendt for sin golf. Imidlertid vil man også gerne kendes for nogle af sine andre muligheder.

Stedet rummer blandt andet 60 hotelværelser, 16 kursuslokaler, restaurant og en stor wellness-afdeling.