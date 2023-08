Lastbil endte i grøften, da dækket eksplorerede

Det skabte en del trafikale problemer på Roldvej ved Aars, da en lastbil fredag morgen endte i grøften, og samtidig gjorde det vaskeligt for andre biler at passere.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mikkel Lousdal.

Uheldet skete lidt før klokken 8.30, da et dæk på lastbilen eksploderede, og på grund af det våde føre var det samtidig mere vaskeligt end normalt for chaufføren at få bremset lastbilen.

Lastbilen endte derfor i grøften, og det var vanskeligt at passere - specielt da lastbilen skulle trækkes tilbage på vejen.

Ingen personer kom til skade ved uheldet - ligesom de materielle skader, udover det eksploderede dæk, var minimale.