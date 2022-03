Stod bag kæmpe fakkeltog i sidste uge - nu får Søren nyt job

FARSØ:Forstanderen på Farsø Efterskole, Søren Dolmer, der i den forløbne uge stod bag et stort fakkeltog gennem gaderne i Aars til ære for krigshærgede Ukraine, stopper som forstander på skolen efter 25 år - heraf knap 24 år som forstander.

Han skal være ny chef for stabs-/støtteafdelingen på HEG - Vesthimmerlands Erhvervs- og gymnasieuddannelser.

- Det er et job, som har næsten samme bredde i jobbeskrivelsen som forstanderstillingen, og som ligger indenfor det, jeg gennem årene har beskæftiget mig mest med, nemlig undervisningssektoren, ledelse af medarbejdere, økonomi, administration og bygninger. Jeg glæder mig helt vildt til denne store og spændende nye udfordring på HEG, og samtidig er jeg meget optaget at få Farsø Efterskole - som jeg i al ubeskedenhed ser som mit livsværk - givet godt videre til min efterfølger, siger Søren Dolmer.

Farsø Efterskole har i stedet ansat Anette Smed som ny forstander. Hun har i knap tre år været pædagogisk leder på skolen. Hun afløste dengang Lone Primdahl, som sammen med Søren Dolmer udgjorde forstanderparret de første 21 år af Farsø Efterskoles levetid.

FARSØ EFTERSKOLE Grundstenen til Farsø Efterskole blev lagt en kold og blæsende aften i februar 1997, hvor skolekredsen bag Farsø Højskole, som gik konkurs i 1996, var kaldt sammen for at skulle nedlægge sig selv på en ekstraordinær generalforsamling. Der var den aften ingen af de fremmødte, som var indstillet på at indstille kampen for, at der skulle være en fri skole, som byggede på et kristent livssyn, i bygningerne ude ved fjorden i Stistrup. 10 personer herunder Lone Primdahl og Søren Dolmer meldte sig den aften til at indgå i en arbejdsgruppe for at etablere en ny efterskole målrettet undervisning af ordblinde unge. I efteråret 1997 blev Lone og Søren ansat som skolens første forstanderpar, og siden er tiden gået, og skolen har udviklet sig pædagogisk, fagligt og bygningsmæssigt. I dag danner Farsø Efterskole rammen for undervisning og samvær med 104 elever, der alle er ordblinde. Farsø Efterskole er samtidig arbejdsplads for 28 mennesker, der alle dagligt møder for at lave den allerbedste efterskole for unge i læse- og skrivevanskeligheder.

- Farsø Efterskole er og har været den mest fantastiske arbejdsplads, man overhovedet kan forestille sig. Erhvervet som forstander er et job, som jeg - og vi, da Lone var med - har brændt for døgnet rundt. Det har for mig mere været en livsstil end en beskæftigelse, siger Søren Dolmer.

Søren Dolmer.

- Jobbet som forstanderpar og siden forstander har givet vores børn, Lone og mig personligt så meget. Man siger jo at et efterskoleår svarer til syv år for eleverne. Det gælder også for medarbejderne, tror jeg roligt, man kan sige. For mig har de 25 år på Farsø Efterskole været så menings- og indholdsfyldte og givet så mange sjove og grænseoverskridende oplevelser sammen med elever og medarbejderne, at det overgår enhver forstand, siger Søren Dolmer.

- Farsø Efterskole har på de 24 år, der er gået siden starten i 1998, fået etableret sig som en efterskole med særlig faglighed og didaktik i forhold undervisningen af ordblinde. Vi har nogle helt fantastik dygtige medarbejdere, som via efteruddannelse og kollegial sparring har opbygget en faglighed og nogle kompetencer, som er helt unikke. Som forstander har jeg på det sidste haft det ligesom en fodboldspiller i slutningen af sin karriere, nemlig at jeg utroligt gerne ville stoppe i tide, og mens skolen er ”toppen”. Samtidig er jeg gået hen og blevet 56 år, så hvis jeg skulle finde et nyt og spændende job, så var tiden ved at være inde, siger Søren Dolmer.