Lille nordjysk havn får en kæmpe overhaling til seks millioner kroner

RØNBJERG: Vesthimmerlands Kommune er nu klar med en plan for Rønbjerg Havn, hvor der de kommende to år arbejdes med projekter og anlæg, som skal forskønne og udvikle havnen på flere områder.

Første prioritet i visionsplanen i Rønbjerg Havn er en ny nordbro til fiskere, gæstesejlere og ikke mindst mindre både, der bruger slæbestedet.

Anden prioritet er at anlægge en ny bus-sløjfe, så den offentlige transport ikke skaber usikkerhed lige foran færgelejet og de gæster, der skal af og på færgen til naturperlen Livø.

Rønbjerg havn får en overhaling til seks mio. kr. Vesthimmerlands Kommune

Arbejdet er i fuld gang, blandt andet i samarbejde med COWI, som står for projekteringen.

Udvalgsformand for teknik og miljøudvalget, Allan Ritter (K), ser frem til havneprojektet:

- Det glæder mig rigtig meget, at vi har fået budget-penge til at komme rigtigt i gang med havnen i Rønbjerg. Her har vi en fantastisk dialog med brugerne af havnen, hvilket udover et rigtig godt samarbejde sikrer, at vi får prioriteret de vigtigste udviklingsprojekter for området først, siger Allan Ritter.

Allan Ritter (K), formand for teknisk udvalg.

- Og så må vi bare sige, at vi er rigtig godt i gang med at udvikle og forskønne vores havne, hvilket også kan ses tydeligt i Hvalpsund - og i nærmeste fremtid i Rønbjerg og senere i Løgstør med den kommende nye marina.

- Visioner og konkrete anlæg, der med sikkerhed løfter vores havne og tilhørende områder til glæde for både brugere, borgere og turisterne, siger udvalgsformanden.

Sådan kommer Rønbjerg Havn til at se ud. Vesthimmerlands Kommune

Det synlige anlægsarbejde i Rønbjerg vil påbegynde i slutningen af året eller senest i begyndelsen af 2024. Der er afsat i alt seks mio. kr. til arbejdet.