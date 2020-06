Lille pige svæver mellem liv og død efter ulykke på rutsjebane

AARS:En lille pige på blot fem år kæmper lige nu for sit liv på Aalborg Universitetshospital efter en ulykke i en have i Aars kort før kl. 18 aften onsdag.

Klokken 17.58 blev der ringet 112, da pigens mor fandt hende livløs på en rutsjebane ved et legetårn i familiens have. I et ubevogtet øjeblik havde pigen taget turen ned ad rutsjebanen.

- Og på en eller anden måde, da pigen rutsjer ned, får hun en snor, som hænger i et håndtag, viklet om halsen. Hun hænger livløs på rutsjebanen og bliver så fundet af sin mor, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Han forklarer, at pigen ifølge forældrene var uden opsyn i haven i fem-ti minutter.

Ambulancereddere var i fuld gang med genoplivning, da politiet kom til adressen.

Efterfølgende blev den lille pige fløjet til Aalborg Universitetshospital, hvor lægerne nu kæmper for hendes liv.

- Vi må betegne hendes tilstand som kritisk på nuværende tidspunkt, siger Poul Fastergaard.