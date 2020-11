Lille sogn har fået sin helt egen bog - og Folketingets tidligere formand har skrevet i den

NÆSBORG:Det lille Næsborg Sogn udenfor Løgstør har fået sin egen bog. Det er en gruppe af personer med interesse for den historiske udvikling af sognet, der nu lagt sidste hånd på et meget omfattende værk, ”Næsborg Sogn - et glimt af udviklingen”.

Gruppen mødtes første gang i februar 2019 for at undersøge, om der var interesse for at skive noget om Næsborg Sogns udvikling igennem tiden. Der var en intens interesse, og skriveopgaverne blev fordelt efter interessefelter.

I dag - ca. 21 måneder efter første møde - er der udarbejdet er bog værk på 284 sider inklusiv et omfattende stikordsregister, hvor den tidligere formand for Folketinget, Christian Mejdahl har skrevet forordet. Han er bosiddende i området.

I forordet til bogen skriver han bl.a. ” Her har jeg rod, herfra min verden går!”

Hvad enten man er født i Næsborg, er tilflytter og boende her, eller for længst er fraflyttet, så vil hjemstavnen altid stå som noget særligt. Og Næsborg er noget særligt, det vil denne bog bevidne.

Der har været fastboende i området igennem de sidste ca. 8000 år, men det er kun igennem de sidste 1000 år siden kristendommens indførelse, at vi selv som vores nuværende civilisation har været her. Det var i denne tid for ca. 1000 år siden, at Danmarks centrum lå med Næsborgen og Aggersborgen på hver side af sundet, hvorfra verdens gang gik. ”

Forfatterne har fremskaffet deres historiske viden bl.a. igennem historiske arkivalier fra forskellige arkiver bl.a. Løgstør Lokalarkiv, ved samtaler med lokale beboere i Næsborg Sogn, fra personer som er født og opvokset i sognet, men nu er bosiddende på andre lokaliteter. Bogen, der indeholder et omfattende billedmateriale, som bl.a. er stillet til rådighed af beboere i sogne, har 40 temaer. Nogle af de store temaer er gårdenes udvikling, udviklingen af Nørrekær Enge, den administrative udvikling fra sogneforstanderskab til sogneråd til Kommunalbestyrelse og nu storkommune.

Forfatterne bag bogen er Christian Mejdahl, Bent H. Knudsen, Bodil Klitgaard, Jørn Nygaard Christensen, Allan Grutt Hansen, Susanne Tvergaard og Gunnar Villumsen.