Limfjordsmuseets sjægt fundet i god behold

LØGSTØR: Museumsdirektør Anders Bloksgaard var lørdag aften en meget lettet mand. Natten til lørdag forsvandt et af Limfjordsmuseets klenodier, sjægten Nørgaard P., efter at være løsnet fra sin fortøjning ved Kunsttorvet på Løgstør Havn. Mistanken var, at ukendte gerningsmænd havde skubbet sjægten ud i Limfjorden, hvor den drev væk.

Lørdag aften var sjægten heldigvis lokaliseret og bjærget i god behold.

Det var far og søn, Alex og Stefan Christensen, som så den drive rundt i Løgstør Bredning mellem Amtoft og Livø.

Ifølge Anders Bloksgaard blev båden indbragt til Livø, hvor museumsdirektøren netop var ankommet for at holde ferie. Så det var med en blanding af vantro og massiv glæde, at han så den værdifulde museumsgenstand stævne ind.

Unikt fartøj

Sjægten, som bådtypen hedder, er et typisk Limfjordsfartøj i træ, og museumsdirektøren var meget ked af det, da han lørdag morgen fandt ud af, at den var forsvundet fra sin plads ved havnen.

- Det er ikke rimeligt, at noget, som vi passer på og bevarer, på den måde bliver ødelagt, siger Anders Bloksgaard.

Sjægten er unik, og fartøjet er med til at give en billede af et typisk Limfjordsfartøj.

- Der er ikke mange af dem bevaret, og hvis vi ikke bevarer dem, er der ikke nogen, der bevarer dem. Det er en umistelig ting, som ikke bare kan genskabes uden videre, siger Anders Bloksgaard.

Museumsdirektøren vil anmelde hærværket til Nordjyllands Politi og håber, at gerningsmændene bliver fundet.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Limfjordsmuseet opleve en båd blive skadet.

- Det er omkring otte år siden. Dengang blev de pågældende gerningsmænd fundet og dømt. Vi fik reddet båden, men udgifterne løb op i 70.000 kroner for gerningsmændene, siger Anders Bloksgaard.

Fremover vil Limfjordsmuseet overveje grundigt, om man tør lade museumsgenstande ligge ved Kunsttorvet på Løgstør Havn.

- Det er jeg ikke sikker på. Der er andre steder i Løgstør med bedre opsyn, men vi havde jo ikke forestillet os, at noget sådant kunne ske, siger museumsdirektøren.