Løgstør aflyser muslingehøstfest på grund af corona-risiko

LØGSTØR:Den traditionsrige Muslingehøstfest i Løgstør, der skulle have været afholdt 4. april, bliver aflyst på grund af risikoen for corona-smitte. Det har arrangørerne besluttet på baggrund af statsminister Mette Frederiksen pressemøde i dag tirsdag.

- Fredag blev der fra statslig side opfordret til, at alle arrangementer med mere end 1.000 deltagere, der er planlagt gennemført i marts 2020 bør aflyses. I første omgang var Muslingehøstfest i Løgstør ikke inden for opfordringens målskive. For selv om mere end 3000 glade gæster hvert år deltager i muslingehøstfesten, så løber den først af stablen i starten af april. Siden statens opfordringer i fredags er antallet af smittede med Coronavirus imidlertid kun vokset (fra 21 smittede i fredags til 156 i dag).

- Derfor er det er vores klare opfattelse, at det er rettidig omhu at aflyse Muslingehøstfesten nu, i stedet for at afvente og håbe på at situationen pludselig vender til det positive - blot fire dage efter statens første aflysningsopfordring udløber, siger museumsdirektør Anders Bloksgaard fra Limfjordsmuseet i Løgstør, der er en af arrangørerne af høstfesten.

- Efter myndighedernes pressekonference i dag kl. 11, hvor man både gav udtryk for at antallet af smittede forventes at stige, og at man må forvente yderligere initiativer fra myndighederne, er vi blot blevet bestyrket i vores opfattelse. Det giver ganske enkelt ikke mening at gennemføre en Muslingehøstfest, hvor man ikke må stå tæt.

- Vi føler ganske simpelt, at vi også bærer et ansvar for at gøre vores til at begrænse den kritiske situation, siger han.

- Dermed bryder vi - midlertidigt - med en tradition, der både fejrer forårets komme og fjordens frugter. Vi er indforstået med, at vores beslutning vil skabe ærgrelse i gruppen af forventningsfulde og glade gæster, der hvert år gæster Løgstørs Muslingehøstfest. Men vi håber på omverdenens forståelse for, at når man finder det uhensigtsmæssigt at gennemføre fodboldkampe under åben himmel, så giver det heller ikke mening at gennemføre et arrangement, der hviler på et stærkt gastronomisk fundament med masser af lækre smagsprøver i form af både muslinger og akvavit.

- Det er vi rigtigt kede af. Vi ved, at rigtigt mange mennesker vil blive skuffet over, at vi ikke kan skyde sæsonen i gang i Løgstør som vi plejer. For arrangører og samarbejdspartnere er det desuden en bitter pille at sluge, at de mange forberedelser har været forgæves i 2020.

- Beslutningen er dermed taget, og kun én ting står stærkere lige nu - og det er, at vi vender tilbage i 2021 - stærkere og bedre - efter en meget ufrivillig pause, siger Anders Bloksgaard.