Løgstør Apotek lægges under Farsø

Fremover vil Løgstør Apotek ikke længere være selvstændigt, men i stedet fungere som en filial knyttet til naboapoteket i Farsø.

Men for apotekerkunderne bliver der ingen bitter pille at sluge. Løgstør Apotek fortsætter nemlig i selvstændige lokaler, og ændringerne vil ikke påvirke betjeningen, men sker udelukkende i kulisserne med det formål at tiltrække en ny apoteker.

Løgstør og Farsø Apoteker har de sidste ti år haft samme ejer - nemlig farmaceut Steen Nielsen. 1. marts stopper han efter næsten 20 år i Farsø, men trods flere forsøg på at finde en ny apoteker, er det endnu ikke lykkedes.

Det har fået lægemiddelstyrelsen til at gå en ny vej i jagten på en ny apoteker: nemlig at slå stillingen i Farsø op igen - denne gang med Løgstør som filial. Dermed vil Løgstør Apotek fremover - i modsætning til i dag - være berettiget til et årligt tilskud på godt 500.000 kroner.

Og det kan gøre det mere attraktivt for apotekere at søge den ledige bevilling, mener nuværende apoteker i Farsø og Løgstør, Steen Nielsen.

- Jeg er rigtig glad for, at de er endt med den beslutning, for det sikrer den kommende apoteker bedre muligheder, og at man forhåbentligt kan beholde arbejdspladserne i Løgstør, tilføjer Steen Nielsen.

Fristen for at søge den ledige apotekerbevilling udløber 15. december.