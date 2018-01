Løgstør får 24 statslige arbejdspladser

LØGSTØR: Regeringen har tildelt Vesthimmerlands Kommune 24 statslige arbejdspladser i "runde to" af udflytningen.

Vesthimmerlands Kommune kan se frem til at modtage 24 statslige arbejdspladser i Løgstør. En nyhed, som regeringen præsenterede til dagens indkaldte pressemøde om udflytningen af ca. 4000 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til resten af landet.

En nyhed, som vækker stor glæde i Vesthimmerlands Kommune.

- Det er en meget glædelig nyhed, at vi bliver tilgodeset med statslige arbejdspladser i Vesthimmerlands Kommune, siger borgmester Per Bach Laursen og fortsætter:

- Vi har siden regeringens mål om udflytning af statslige arbejdspladser gjort opmærksom på Vesthimmerlands Kommune og ikke mindst kæmpet for at få del i dem. Så vi glæder os til at byde Miljømærkesekretariatet og deres medarbejdere velkommen til Vesthimmerland og Løgstør.

Vesthimmerlands Kommune vil i samme ombæring nedsætte en arbejdsgruppe for at lette overgangen og etableringen af de nye statslige arbejdspladser - ligesom vi med glæde viser Vesthimmerlands Kommune frem for de nye medarbejdere.